Nemški tednik Spiegel se je lotil obširne analize tega obrata pri skrajno desnih gibanjih, ki so v preteklih dveh letih izkoristila nezadovoljstvo državljanov s protikoronskimi ukrepi ter v proteste vključila nadvse raznolike družbene skupine. Denimo pripadnike skupine Reichsbürger, ki zanikajo obstoj Zvezne republike Nemčije, njeno ustavo in pravni red, češ da današnja nemška država pravno ne obstaja oziroma je subjekt zasebnega prava, iz katerega človek lahko izstopi (ne plačuje davkov, kazni, ne spoštuje odločitev sodišč). Menijo tudi, da je pravno obstojen edino nemški rajh v mejah cesarjevega rajha ali pa tistega iz leta 1937. Gibanje, ki je usmerjeno k odpravi demokracije, je protisemitsko in rasistično, zanika holokavst, urad za zaščito pravne ureditve pa ocenjuje, da ima v Nemčiji okoli 20.000 članov, približno 1000 od teh je skrajnih desničarjev. V času pandemije covida so v svojih nasprotovanjih našli somišljenike v tako imenovanih drugače mislečih, kot so se poimenovali (Querdenken), pri proticepilcih, ezoterikih, prepričanih o svetovnih zarotah in mnogih, ki so razočarani nad vladajočo politično elito.

Če so vsi ti v zadnjih dveh, treh letih napajali svoj politični potencial predvsem iz zanikanja obstoja oziroma teže koronavirusa ter nasprotovanja protikoronskim ukrepom, se sedaj nakazuje, da jih to ne zanima več. Preusmerili so se namreč v prihajajoči jesen in zimo ter na grozeče pomanjkanje plina, draginjo in iz tega izhajajočo socialno stisko. V zveznem uradu za zaščito ustavne ureditve na spletnem družbenem omrežju telegram zaznavajo, da se že obstoječe nezadovoljstvo kanalizira v druge teme in da se protest radikalizira celo v pozive k državnemu prevratu.

Strah na vzhodu države

Še posebej v vzhodnonemških deželah, kjer so bili skrajno desna gibanja in stranke že doslej zelo močni, so se oglasili prvi deželni ministrski predsedniki s pozivi, da bo treba ukrepati. Strah, da bi utegnila energetska in morebitna gospodarska kriza okrepiti takšna prevratniška gibanja in ogroziti stabilnost države, pa je prisoten tudi na zvezni ravni. Saški ministrski predsednik Michael Kretschmer je ob tem predlagal, da bi ukrajinsko vojno »zamrznili« zato, da bi ruski plin nemoteno tekel po plinovodu, pri čemer si politik Krščansko-demokratske unije (CDU) niti sam ne predstavlja, kako naj bi to izvedli. Kretschmer ima za vratom novo politično skupino Svobodna Saška, ki ji je bolj kot kateri koli drugi skupini uspelo izkoristiti potencial nezadovoljstva in besa zaradi protikoronskih ukrepov ter je na družbenih omrežjih z danes na jutri pridobila 150.000 sledilcev. Še bolj skrb zbujajoče je, da je gibanje na lokalnih volitvah v posameznih okrajih prejelo celo do 20 odstotkov glasov. Sicer vodilni pri organizaciji protikoronskih protestov so sedaj že pripravili nove plakate s pozivi: »Ne bomo zmrzovali zaradi vaše politike!« Pred kratkim so se protestniki pojavili pred domovanjem šefa neke stanovanjske zadruge, ki je zaradi vse dražjega plina najemnikom omejil porabo tople vode, ter najemnike pozivali k uporu, češ da jim nihče ne bo predpisoval, kdaj se bodo prhali. Urad za zaščito ustavne ureditve je gibanje že lani uvrstil med skrajno desne politične skupine, od letos jih kot nevarne ustavni ureditvi tudi redno spremljajo.

Na omenjenem uradu, tako kot tudi ministrica za notranje zadeve iz vrst socialdemokratov Nancy Faeser, opozarjajo: če bodo podražitve hudo prizadele večje število ljudi in nas jeseni čaka še en koronski val, kar je pričakovati, potem je to potencial za mobilizacijo in radikalizacijo precej večjih skupin, kot so jih bile oblasti vajene doslej. Na to že dalj časa opozarjajo tudi sociologi, ki raziskujejo protestna gibanja na Saškem. V najnovejšem poročilu so zapisali, da ta predstavljajo že resno varnostno grožnjo demokratični ureditvi.