Občina bo z razpisom izbrala najboljšega investitorja, ki mu namerava podeliti stavbno pravico na občinskih zemljiščih, kjer naj bi stal center. Investitor bo moral nato na zemljiščih v petih letih zgraditi turistične zmogljivosti, kot so si jih zamislili na občini.

Predvidene so ureditev dvajsetih parkirišč za avtodome, gradnja glavnega objekta z restavracijo za vsaj petdeset ljudi, ureditev kopalnega jezera za vsaj 150 oseb in ureditev večnamenske javne poti do reke Kolpe. Pogodba bo veljala trideset let, potem pa lahko občina zgrajene objekte odkupi ali pa se z investitorjem dogovori za podaljšanje.

Župan Ivan Črnkovič upa, da bo zanimanje med investitorji dovolj veliko, da bo projekt zaživel, in da bo časovnica gradnje investitorja čim krajša. Gre namreč za enega od pomembnejših projektov za razvoj turizma v občini ob reki Kolpi, ki si ga želijo zagnati čim prej.

Ob tem župan tudi opozarja, da so v občini pri vseh večjih projektih prepuščeni sami sebi: »Od države ne dobimo niti evra. Veliko je govorjenja, kako skrbijo za enakomeren razvoj države, ko potrebuješ denar, pa pomoči ni.«