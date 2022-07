Žal gornje mnenje ni deležno splošne podpore. Naša javnost je to spoznala pred dobrim mesecem, ko sta dve skupini v javnosti poznanih intelektualcev vladi naslovili pismi s predlogi, kako naj ta politično ravna glede vojne v Ukrajini; ena skupina se je zavzela za usmeritev, ki jo navajam zgoraj, druga pa je izhajala iz domneve, da je Rusijo možno in potrebno vojaško poraziti in zato se naj Ukrajini nudi vso potrebno pomoč, da bo v tem tudi uspela.

Zanimivo je, kako se je glede vojne v Ukrajini opredelil Slavoj Žižek, naš v svetu najbolj znani filozof. Angleški časnik The Guardian je pred kratkim objavil njegovo mnenje, da smo Ukrajini dolžni nuditi popolno podporo in zato poleg drugega potrebujemo tudi močnejšo zvezo NATO. Posebej opozarja na škodljivost nevtralnosti EU, saj naj bi ta ne bila nič manj kot bližnjica do katastrofe. Tako bojevito razmišlja ugledni, izrazito levo usmerjeni intelektualec, in zato nas ne sme čuditi, če isto usmeritev podpira znaten del politike, še predvsem desne.

Razlogov za razlike v pogledih na vojno v Ukrajini je seveda več. Eden osrednjih je nedvomno v tem, da se vzroke, zaradi katerih je Rusija sprožila to vojno, zelo različno razlaga ali pa se njihovo vlogo celo ignorira. V tej zvezi predvsem ne gre prezreti naslednjega. Leta 2011 je 39% Ukrajincev ruščino opredelilo kot svoj pogovorni jezik, v njenih vzhodnih pokrajinah Lugansk in Doneck pa je večina prebivalstva tudi sicer ruske narodnosti. Ukrajina se je z ustavo in tudi mednarodno zavezala, da bo obema pokrajinama skladno z demokratičnimi standardi zagotovila avtonomijo, ki bo vključevala tudi neomejeno uporabo ruskega jezika. Namesto tega je po letu 2014, ko so njeno politično oblast prevzele Rusiji vse prej kot naklonjene osebe, pričela rusko govoreče prebivalce obravnavati z metodami, ki dobro ustrezajo vsebini pojma »fašizem«. Ta skrajno neprimerna politika je bila ves čas deležna aktivne podpore ZDA, EU pa se je sprenevedala, da je ne zaznava. Rusija se z njo seveda ni mogla sprijazniti in ker očitno ni našla drugih možnosti, se je Putin odločil, da z njo obračuna vojaško.

Slovenci smo politično na sploh močno razdvojeni in zato ne preseneča, da se razhajamo tudi v ocenah glede možnosti in načina, kako končati vojno v Ukrajini. Večjih problemov zaradi teh razhajanj ne bi smeli imeti. Resno pa bi nas moralo skrbeti, kako v tem primeru ravna politika Evropske unije. Tudi ta namreč očitno izhaja iz domneve, da Ukrajina ob zadostni podpori v orožju Rusijo lahko vojaško porazi, njeni rezultati pa se bodo slej ko prej odrazili predvsem v naslednjem:

• Namesto da bi morijo v Ukrajini kolikor mogoče hitro končali, se jo bo podaljšalo, vsaj za nekaj mesecev, če že ne za leto ali še več. (Prej ali slej se bo namreč končala, najbolj verjetno za pogajalsko mizo). Posledično bosta obe vojskujoče se strani dodatno utrpeli velike človeške žrtve in ogromno materialno škodo.

• EU bo utrpela veliko ekonomsko škodo, še predvsem zaradi težav z oskrbo z energijo in močno povečanih stroškov za vojaške namene. Posledično bo najbolj prizadeta sociala, kar bo slabilo tudi politično stabilnost EU kot zvezo držav.

• Ekonomske koristi od nadaljevanja ukrajinske morije bo imela predvsem orožarska industrija, od držav pa si jo lahko obetajo predvsem ZDA; le te jih bodo znale izrabiti tudi za dodatno podrejanje EU.

• Politična razmerja v svetu se bodo pomembno spremenila. Predvsem bo politično oslabel zahodni demokratični svet (ZDA z EU), okrepilo pa se bo zavezništvo avtoritarnih držav pod vodstvom Kitajske.

• Ekološka sanacija okolja, ki je bila že doslej preveč zapostavljena, bo v naslednjih letih bistveno prizadeta. Tudi zato se nam obeta vse več neviht, povodenj in drugih težav zaradi pregretega ozračja.

• Če bi se Ukrajina tako okrepila, da bi vojaško Rusijo resno ogrozila, se nam obeta nuklearna vojna s posledicami, ki so za sedaj težko predstavljive.

Sedanja evropska politika do vojne v Ukrajini je za EU in še predvsem za Ukrajino izjemno škodljiva, koristi pa Ameriki, še predvsem njenemu kapitalu. Z njo EU očitno pohlevno sledi navodilom z one strani Atlantika in pri tem zapostavlja tudi svoje vitalne interese. Zakaj to počno njene osrednje države (predvsem Nemčija, Francija in Italija), ostale članice pa jim pri tem pridno sledijo, preprosto ni mogoče dojeti. Kako se bo končala ta zgodba, v kateri je vse manj prostora za demokratične vrednote razum, etiko in koristi večine, je težko predvideti. Tako nam ostaja le upanje, da bo do streznitve evropske politike vendarle slej ko prej prišlo.

Andrej Cetinski, Ljubljana