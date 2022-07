V primeru, da se na zadnji klopi ne vozi »faktor«, ki ga je treba animirati in prositi, da zaspi, po možnosti že na parkirišču pred blokom, je lahko tudi ob poslušanju izbrane glasbe pot sila ubijajoča. V primeru, da slabo prenašate branje knjige med vožnjo, odpade tudi ta rezervni plan. Za razliko od sovoznika, ki je z vgrajenim sistemom GPS izgubil pomembno vlogo in pomoč kot kopilot, je za voznika potovanje vedno pestro. Zaposli se z volanom, vzvodi in vsemi pomembnimi in manj pomembnimi funkcijami, ki jih ima avto.

In med tem, ko voznik s premikanjem nog na eno od treh nožnih stopalk vsaj malo poskrbi za svoj pretok krvi, sopotnice zasedamo veliko slabši položaj, na katerega postaneš pozorna takrat, ko dobiš, kot so nam nekoč dejale mame, »mravljince v rit«. Vsaj za kratek čas si morda pomagamo z iztegovanjem nog, a smo lahko hitro deležne opazke voznika, da ga zaviranje na suho dela nervoznega.

Tudi s prekrižanimi nogami se drage moje ne gre hecat. Nedavna študija, objavljena v reviji Monitoring Blood Pressure, je pokazala, da lahko sedenje s prekrižanimi nogami zviša krvni tlak. Prav tako lahko zaradi njih pride do bolečin v vratu in hrbtu. In čeprav bi v idealnem primeru bilo najbolje, da naše telo sedi z nogami, postavljenimi ravno in rahlo narazen v širino bokov, na tleh – lepo prosim! Kdo, razen seveda od majhnega vzgojenih krajevskih glav, lahko zdrži v popolni drži več ur vožnje.

In potem smo pri problemu, na katerega zadnje dni opozarjajo mnoge institucije: noge na armaturni plošči. Kajne, da to počne tudi vaša sopotnica? Veliko lažje je sanjariti o dopustniškem cilju, morju, soncu in gin toniku, ob pogledu na dan prej depilirane noge in v odtenku letošnjega poletja lakirane prstke na nogah, ki poplesavajo v ritmu poletnih hitov. Pa vendar je ob tem treba trezno in odgovorno pomisliti na posledice nenadnega ostrega zaviranja ali trka od zadaj, ko bo moral kirurg z obilico znanja in izkušnjami ugibati, katera noga je leva in katera desna.