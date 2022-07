Toda alkohol ni edini, ki v prometu ubija. Prav tako smrtonosna je tudi prehitra vožnja v povezavi s premajhno varnostno razdaljo, o čemer čivkajo že vrabci na veji. A ubijalcev je še več. Prav tako nevarna je lahko tudi utrujenost za volanom, pa čeprav je skorajda nihče ne izpostavlja, prav tako ni kazniva. Pa bi morala biti. Toliko bolj, ker smo ji dejansko izpostavljeni vsi, le da eni redkeje, drugi pa pogosteje. Ključno pri vsem pa je, da pravočasno prepoznamo njene znake. Preventiva je vedno boljša od kurative.

Težava z utrujenostjo ali zaspanostjo se praviloma pojavi, ko nismo spali dovolj. Seveda nekateri potrebujejo več, spet drugi manj spanca, toda nekateri podatki so več kot zgovorni. Če spimo manj kot pet ur na noč, se za kar 4,5-krat poveča verjetnost za udeležbo v prometni nesreči. Zmanjšanje psihofizičnih sposobnosti zaradi utrujenosti in zaspanosti pa lahko primerjamo z zmanjšanjem sposobnosti, ki jih povzročajo različne koncentracije alkohola – 17 ur brez spanja je denimo kot 0,24 mg/l alkohola v izdihanem zraku, 24 ur brez spanja pa kot 0,71 mg/l. Osnova za preprečevanje utrujenosti je zato ustrezna psihofizična pripravljenost na vožnjo, kar prevedeno pomeni, da smo spočiti, naspani in zdravi ter da vožnjo načrtujemo v skladu s svojo psihofizično pripravljenostjo. V primeru, ko med vožnjo postanemo utrujeni, pa se z znaki nikar ne bojujemo, saj nas bo zaspanost prej ali slej premagala, raje se ustavimo na počivališču, si privoščimo kratek počitek ali spanec, popijemo kavo in nato nadaljujemo vožnjo.

Težava pri zaspanosti je, da se voznik, ki je hudo utrujen, ne zaveda, kdaj zaspi. Pogosto se tako dogaja, da voznik za volanom zaspi za sekundo ali dve, v njegovih možganih pa se še vedno odvija slika vožnje po cesti. Na tak način v sekundi ali dveh spanja za volanom naredi z vozilom že veliko poti in v tem času zapelje s ceste, v obcestno ogrado ali pa koga povozi. To je nevarno še posebej takrat, ko je voznik sam v avtomobilu. Raziskave so namreč pokazale, da se kar 82 odstotkov trčenj zaradi zaspanosti zgodi, ko je voznik sam v vozilu, saj se z nikomer ne more pogovarjati, kar bi ga držalo budnega. Pri tem velja dodati, da energijske pijače, kava ali pravi čaj kratkoročno preženejo zaspanost, vendar je zmotno mnenje, da jo odpravijo.

Ker gre za perečo težavo, s katero se iz leta v leto spopada več voznikov, je na pomoč priskočila tudi industrija. Tako so razvili več asistenčnih sistemov, ki za utrujenega voznika vožnjo naredijo varnejšo in ga na utrujenost tudi opozorijo. Seveda pa niso vsemogočni. Zato bodite med vožnjo pozorni na opozorilne znake, če je le mogoče, pa ne vozite takrat, ko ste utrujeni. Pa čeprav se počutite kot superman. Ni vredno, da bi vas kasneje po nepotrebnem bolela še glava.