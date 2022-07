Za pozabo. Tako bi z gledišča slovenskega motokrosista Tima Gajserja najbolje opisali dirko na zahtevni progi v Lommelu v Belgiji, na kateri je osvojil zanj skromno sedmo mesto. Kljub temu ni bil pretirano razočaran, saj še vedno suvereno vodi v skupnem seštevku, pred Švicarjem Jeremyjem Seewerjem pa ima velikih 122 točk naskoka.

Proga na mivki večini motokrosistov ni blizu, zato so se jo vsi lotili dokaj previdno. Zdelo se je, da sta z Gajserjem na ti, potem ko je v kvalifikacijah zasedel drugo mesto. Tudi nedeljsko prvo vožnjo je začel dobro, saj je prvo merilno točko prepeljal na drugem mestu. A tekmeci so agresivno napadali in ob koncu prvega kroga je bil četrti, nato pa sta ga prehitela še Romain Febvre v tretjem in Calvin Vlaanderen na začetku četrtega kroga. V petem krogu je mimo Gajserja švignil še Glenn Coldenhoff in bilo je bolj ali manj jasno, da Slovenec tokrat ne bo v igri za najvišja mesta. V drugo vožnjo se je pognal odločno, a na vrh ni mogel. Zato ni tvegal in brezglavo lovil tekmecev, ampak je pazil, da se nahaja pred prvim zasledovalcem v skupnem seštevku Seewerjem. Zmagal je Nizozemec Brian Bogers.

Na startu v razredu MX2 je bil tudi Jan Pancar, ki je v prvi vožnji zasedel 13. in v drugi 11. mesto, kar mu je prineslo skupno 11. mesto, v razvrstitvi za svetovno prvenstvo pa je 12. Zmago na dirki si je privozil Belgijec Jago Geerts, ki vodi tudi skupno.