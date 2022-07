Ne zgodi se pogosto, da v športu zmagovalec ni deležen osrednje pozornosti, a na dirki formule 1 za veliko nagrado Francije se je. Čeprav je zmaga pripadla Nizozemcu Maxu Verstappnu (Red Bull), pa so bili vsi žarometi usmerjeni proti Lewisu Hamiltonu (Mercedes). Ne zato, ker je zasedel drugo mesto, kar je njegova najboljša uvrstitev v letošnji sezoni, temveč ker je bila dirka zanj jubilejna, na startu je bil namreč že tristotič. Na večni lestvici mojstrov vrtenja volana, ki jim je to že uspelo, pa se je pridružil legendarnim Kimiju Raikkonenu, Fernandu Alonsu, Rubensu Barichellu, Michaelu Schumacherju in Jensonu Buttonu.

Za sedemkratnega svetovnega prvaka (v letih 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020) je to že 16. sezona v formuli 1, v tem času je 103-krat stopil na najvišjo stopničko, dejansko je zmagal na 34,3 odstotka vseh dirk, na katerih je nastopil. Pika na i bi gotovo bila zmaga v Le Castelletu, a je bil to račun brez krčmarja, saj o tem, da bi mu zmagu prepustil, Verstappen ni niti za trenutek razmišljal. Nič čudnega, saj želi ubraniti naslov svetovnega prvaka.

Na začetku so bile karte premešane drugače, saj je bil v vodstvu Charles Leclerc (Ferrari), ki si je v soboto na kvalifikacijah zagotovil najboljše startno mesto. Zdelo se je, da ima najhitrejši dirkalnik, potem pa se je zgodilo. V 18. krogu je po lastni napaki izgubil oblast nad bolidom in končal v zaščitni ogradi, kar je bil za Monačana že tretji letošnji odstop po Španiji in Azerbajdžanu. Zanj še hujši udarec pa je bil, da je zmago slavil Verstappen, ki se je še bolj utrdil v vodstvu in ima pred Leclercom že 63 točk naskoka. »Dirkalnik je bil tokrat hiter. Žal mi je Charlesa, upam, da je vse v redu z njim. Mi pa smo imeli dober ritem od začetka, lahko sem ga lovil, a v tej vročini so imele veliko vlogo tudi pnevmatike, ki so se hitro obrabljale. Vse do konca sem bil v skrbeh, če bodo zdržale,« se je smejalo Maxu Verstappnu, ki je potem, ko je varnostni avto opravil svoje delo in so dirkači odstop Leclerca izkoristili za postanke v boksih, vodilni položaj suvereno ohranil do konca. Prvi zasledovalec je bil Lewis Hamilton, drugo mesto pa mu je na lica izvabilo nasmešek, pa čeprav je ostal brez pijače v dirkalniku, kar je ob visokih temperaturah predstavljalo težavo: »Za naše moštvo je ta rezultat izjemen, vse bližje smo najhitrejšim fantom.« Zanimiv je bil tudi boj za tretje mesto. Nekaj časa je kazalo, da bo na stopničkah Carlos Sainz (Ferrari), a je Španec ostal le pri tolažilni nagradi za najbolj borbenega dirkača dneva, potem ko je z 19. napredoval na peto mesto. Ob drugem postanku v boksih je namreč dobil še petsekundno kazen, kar je najbolje izkoristil Britanec George Russell (Mercedes). Naslednja dirka formule 1 bo že prihodnji konec tedna, ko se bodo najboljši dirkači merili v Budimpešti.