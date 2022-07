Vsi tisti, ki jim na Otoku ni blizu konservativna stranka, odkrito uživajo v neusmiljenem javnem soočenju dveh trenutno zelo sprtih taborov pri torijcih, ki navijata za zelo različna finalista dvoboja za krmilo stranke. Ta avtomatično in izjemno nedemokratično zmagovalcu prinaša tudi premierski stolček. V enem kotu ringa je 42-letni zmerni desničar, nekdanji finančni minister in nekdanji bankir Rishi Sunak, v katerem mnogi vidijo človeka razvpite investicijske banke Goldman Sachs, za katero je delal kot analitik. Multimilijonar Sunak, poročen s hčerko indijskega multimilijarderja, je bil eden od dveh nekdanjih ministrov, ki sta z odstopoma sprožila Johnsonov padec.

V drugem kotu ringa je aktualna zunanja ministrica Liz Truss, ki je ostala lojalna Johnsonu do konca. Gre za posnemovalko desničarske ikone Margaret Thatcher. Oboževanje prve od samo dveh britanskih premierk kaže na vsakem koraku, kot železna lady se je fotografirala v tankovski kupoli in kleče ob novorojenem teletu, v enem od televizijskih soočenj se je celo oblekla povsem enako kot Margaret Thatcher.

Kaos v luki Dover

Pri izboru Johnsonove naslednice ali naslednika naj bi igrala glavno vlogo predanost brexitu, čeprav so njegove negativne posledice za Britanijo vse hujše. Trenutni kaos v luki Dover in na letališčih je najnovejši dokaz tega. Otočani so pravkar izvedeli, da bo ločitev od EU dražja za 8,8 milijarde evrov. Končna odpravnina bo znašala okoli 50 milijard. Poleg tega brexit Britaniji ne bo prinesel čudežnih 158 milijard evrov na leto, kot so napovedovali probrexitski ekonomisti, ampak izgubo 95 milijard na leto. Zakaj naj bi brexit kljub temu odločilno vplival na to, kdo bo petega septembra zamenjal Johnsona?

Zato, ker bodo o tem odločali samo člani konservativne stranke, ki jih je le od 160.000 do 200.000. Kar 79 odstotkov konservativnih volilcev je namreč glasovalo za brexit. Sunak je bil vročični privrženec brexita. Ne samo v referendumski kampanji. Že pri šestnajstih letih je pisal dolge pritožbe proti bruseljskim »diktatom«. V soboto ni po naključju obiskal angleškega mesta Grantham, ki je rojstno mesto Thatcherjeve, in v govoru članom konservativne stranke požel največji aplavz, ko je dejal: »Če želimo izpolniti obljubo o brexitu, potrebujemo nekoga (za krmilom vlade), ki razume brexit, ki verjame v brexit in ki je glasoval za brexit.«

Ta kritika je letela na njegovo konkurentko Liz Truss. Ko je dejal, da si določene sile želijo kronanja drugega kandidata, je priznal, da zaostaja za Trussovo v anketah in na stavnicah, čeprav je v finale prišel z največ glasovi konservativnih poslancev. Med člani konservativne stranke za Trussovo zaostaja 24 odstotkov, na stavnicah kar 40 odstotkov. Povsem nelogično. Zakaj?

Brexitska spreobrnjenka

V študentskih letih je bila Trussova članica liberalnodemokratske stranke, starše je spremljala na demonstracijah, na katerih je, kot je sama povedala, pozivala k odstopu Thatcherjeve. Kot ministrica je bila pred referendumom goreča nasprotnica brexita. Daljnovidno je opozarjala na to, kar se je kasneje tudi zgodilo: »Zelo težko bo poslovati zunaj EU, ker bomo morali izpolnjevati 50 rubrik obrazcev vsakič, ko bomo hoteli kaj izvoziti.« Po referendumu je postala ena od njegovih najbolj vročičnih zagovornikov, rekoč, da je povsem narobe ocenila brexit.

Težko je razumeti, zakaj ima v tem ključnem probrexitskem obračunavanju dirke za premierski položaj Trussova tako veliko prednost pred Sunakom. Delno gre za posledico tega, da se brexit ne zdi politika, ampak vera, spreobrnjenci, kot je Trussova, pa postanejo največji verniki. Po drugi strani pa veliko večino članov konservativne stranke, ki bodo odločali, tvorijo probrexitski belopolti moški z desničarskim političnim prepričanjem, ki so stari okoli 60 let. Od njih je nemogoče pričakovati, da ne bi izbrali bele posnemovalke desničarske ikone Thatcherjeve, čeprav je brexitska spreobrnjenka, oziroma da bi za premierja izbrali prvega nebelopoltega moškega indijskega rodu, čeprav je bil vedno pravoverni zagovornik brexita.