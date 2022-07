Krivi so drugi

Predsednik stranke, ki še vedno ni prebolel poraza na volitvah in ki nam bo, kot kaže, v jesenskih mesecih zrihtal še en nepotrebni referendum, ker je to edini način, da upraviči svoj obstoj, je v teh dneh poln gneva in na svojem twitter računu veselo poobjavlja zapise z desnosučnega bruhalnika gneva Nova24. Predvsem o tem, kako so gasilci brez denarja, ker jim ga odžirajo »nevladniki z Metelkove«. Ker pri njem je vedno tako: denar, ki ga pospravijo v žepe tam na Trstenjakovi, ne sme brigati nikogar, kar pa prejmejo društva, ki opravljajo nekatere naloge, ki jih država ne zmore ali noče, je velik problem. Pa spomnimo, da so si ​Janševi vladni funkcionarji razdelili več kot 230.000 evrov posebnih nagrad za neizkoriščeni letni dopust. Ko je oktobra 2020 levica predlagala dodatno financiranje prostovoljnih gasilcev, vlada pobudi opozicije ni bila naklonjena.