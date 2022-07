#reportaža Kopalcem zaprte prhe na plaži ne kvarijo počitnic

Čeprav še ni mogoče natančneje napovedati, kdaj in do kolikšne redukcije vode bi lahko prišlo na Obali, je jasno, da se vsi do zdaj sprejeti ukrepi za zmanjšanje porabe vode dolgoročno ne bodo obnesli. Zaprti tuši na plaži dopustnikov ne motijo, predvsem gostinci in domačini, ki razmere dobro poznajo, pa že več kot tri desetletja čakajo predvsem na konkretno in dolgotrajno rešitev problema s pitno vodo.