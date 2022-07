»Zgodba o srhljivosti in hudomušnosti, manipulativnosti in odkritosrčnosti, ambiciji in sočutju, individualizmu in tovarištvu, narcizmu in samokritičnosti, analognem in digitalnem, samozaverovanosti in negotovosti, prijateljstvu in izdaji, izkoriščanju in emancipaciji, zvestobi in preračunljivosti ter distopični utopičnosti družbe, ki se nakazuje ali pa je morda že tu,« je z nekaj besedami strnil zgodbo prihajajočega pop-rock muzikala Povodni mož dramaturg Mišo Mićić in še dodal, da je zgodba navdihnjena s tradicijo, a trdno zasidrana v 21. stoletju: »Aktualna kot še nikoli.«

Usodni guru družbenih omrežij

Posodobljena zgodba Povodnega moža pod vodstvom producentke Vesne Starina postavlja Urško v sodobno okolje. Urška, igra jo Sara Briški Cirman, mnogim bolj znana kot Raiven, je mlado, lepo in priljubljeno dekle, radovedna in duhovita »vplivnica v nastajanju«, ki pa ni zadovoljna s svojim trenutnim življenjem. Na družbenih medijih sicer dosega celotno Ljubljano, a si želi več. Zato je povabilo v mesto, kjer se prireja dolgo pričakovani ples, enkratna priložnost, da se tam pokaže. Ne nazadnje to od nje pričakujejo tako njeni sledilci z družbenih omrežij kot bližnji prijatelji. A nepričakovano se ji ponudi priložnost, da spozna karizmatičnega in uspešnega »guruja družbenih omrežij«, ki ga pozna le pod njegovim psevdonimom – PM.

Tisto, kar nas danes lahko ugrabi in odpelje v globino nekega novega sveta, kar je tudi rdeča nit muzikala, je nevrolog Zvezdan Pirtošek opisal kot »modro svetlobo«, ki sije iz ekranov direktno v naše možganske receptorje in je sicer nekaj čudovitega. »A žal ima tudi temno plat, saj znižuje raven melatonina, kar preprečuje spanje in vpliva na naš bioritem. Tudi dobivanje všečkov na družbenih profilih igra veliko vlogo v človekovi psihi. Veselje nad všečki, ko nekaj objavimo, je močno povezano z delom možganov, ki se imenuje 'hedonistična pot'. Ta del možganov se ob tem aktivira in napaja na družbenih medijih,« je komentiral Pirtošek, psihoanalitična psihoterapevtka klasične šole Urška Battelino pa je dodala: »V življenju ni pomembno, koliko avtomobilov, hiš, denarja imaš. Pomembno je, koliko imaš ljudi, ki so ti blizu, in kakšne odnose imaš z njimi. Na koncu šteje samo to – in da te nekdo objame,« je povedala. »Povodni mož je bitje, ki prepozna priložnost, da naše človeško iskanje lastne identitete izkoristi za dobiček. Skriva se v vseh nas, tako kot Urška imamo vsi svoje svetle in temne plati. Vprašanje je le, v katero smer nas zanese, kam nas vleče – to pa moramo ugotoviti sami.«

Potegnilo ju je v globine bazena

V globine popolnoma novega sveta pa je za potrebe naslovne fotografije plakata in singla avtorice Neishe potegnilo tudi oba glavna igralca. Raiven se je skupaj s soigralcem Juretom Kopušarjem, ki nastopa v vlogi Povodnega moža, potopila v kar štiri metre globok bazen. »Sicer sem za eno predstavo to že počel, a še vedno je vsako snemanje drugačno in tole je bilo zame precej naporno, saj sva morala pod vodo narediti 'tapravo' pozo. Pod vodo sicer zdržim kar precej, v sproščenem stanju seveda, a ko je v igri 'zadrži dih, potopi se, drži, kolikor lahko, naredi pozo, vmes bomo pa fotografirali', se ta čas hitro spremeni. Vsekakor sem zadovoljen, da na koncu, ko vidiš rezultat, veš, da je bilo vredno vloženega truda in energije,« je povedal Kopušar, sicer član SNG Gorica.

Popolnoma nova izkušnja pa je bilo snemanje pod vodo za Raiven. »Sicer se ne potapljam, tako da je bilo zadrževanje diha pod vodo, in da si ob tem videti še sproščen, precej zahtevno. Dihalne vaje po metodi Wina Hofa sem delala tudi že prej, ampak na stolu, ne pod vodo,« je v smehu povedala pevka in dodala, da je hvaležna celotni ekipi, tudi potapljaču, ki ju je na suhem učil dihalnih tehnik. »Potapljač naju je tako dobro pripravil, da smo po petih urah le prišli do želenega rezultata, na katerega sem ponosna. V veliko pomoč pod vodo mi je bil tudi regulator diha. Bi rekla, da je bilo to snemanje, ki ga ne bom kar tako pozabila.«

Zahtevna kostumografija in »podvodni« make up

Velik izziv je bilo snemanje tudi za Dominiko Monte (Incognito Design), ki je morala pripraviti igralca za fotografiranje pod vodo in tudi sicer skrbi za make up in kostume nastopajočih. »Barva obleke izraža značaj človeka, ki jo nosi. Rdeča je barva strasti, barva ljubezni, barva krvi, pomembnosti, ne nazadnje v našem primeru predstavlja rdečo preprogo, po kateri hodijo znane, slavne ter pomembne osebnosti. In v rdeči Urškini obleki se združujejo vsi ti elementi,« je komentirala izbor obleke in dodala: »Odločitev za izdelavo kostumov iz že obstoječih oblačil, a preoblikovanih v drugačne oblike, je bila hipna. Ko govorimo o vodi, govorimo o najosnovnejši dobrini, ki pripada vsem bitjem na tem planetu. Zavedanje o pomembnosti vode je prav tako zavedanje o ohranjanju okolja, primernega za normalno življenje vseh nas.« Za podvodno fotografijo je poskrbel fotograf Primož Lukežič, ki je znan po inovativnih in nenavadnih, največkrat tehnično zelo zahtevnih projektih.

Incognito Design bo poskrbel tudi za masko nastopajočih v muzikalu, pri snemanju fotografij v globinah voda pa se je najbolje izkazala povsem običajna maskerska praksa z obilico fiksirja. »Mnogokrat so preverjene metode, čeprav morda nekoliko zastarele, v takih okoliščinah in v trenutkih, ko je potrebna zvrhana mera previdnosti, najboljše. Veliko je trenutkov, ko si kot ustvarjalci dovolimo odmike in preizkušanje nepoznanega, morda novega, tokrat pa je vsak od nas uporabil pot, ki je bila najbolj varna, da bi na koncu dobili rezultat, s katerim bomo vsi zadovoljni. Ne pozabimo najpomembnejšega: producentka je tista, ki odobri ali zavrne idejo. Ali bolje, ona je tista, ki ve, na katero karto bo stavila,« je še povedala Dominika Monte.