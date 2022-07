Na otok Lampedusa je med drugim od sobotnih poznih ur s 15 različnimi čolni iz Tunizije in Libije prispelo okoli 522 ljudi iz Afganistana, Pakistana, Sudana, Etiopije in Somalije. Na otoku je po po poročanju italijanskih medijev tamkajšnji sprejemni center prenatrpan. Njegova kapaciteta je od 250 do 300, trenutno je tam nastanjenih 1200 migrantov.

V morju pred Kalabrijo na jugu Italije sta v soboto trgovska ladja in obalna straža rešili več kot 600 ljudi, ki so skušali prečkati Sredozemlje na krovu ribiške ladje. Izkrcali so jih v več pristaniščih na Siciliji.

Nevladne organizacije, ki delujejo na morju, sicer nadaljujejo z reševanjem na stotine migrantov, ki se v Sredozemskem morju najdejo v stiski. Iz humanitarne organizacije Sea Watch so sporočili, da so v soboto izvedli štiri reševalne akcije.

»Na krovu Sea Watch 3 je 428 ljudi, vključno z ženskami in otroki, žensko v devetem mesecu nosečnosti in bolnikom s hudimi opeklinami,« so objavili na twitterju.

Z ladje OceanViking, s katero upravlja nevladna organizacija SOS Mediterranean, pa so sporočili, da so odkrili skupino 87 ljudi, vključno s 57 mladoletniki brez spremstva, ki so bili na "prenatrpanem napihljivem čolnu in so se znašli v stiski v mednarodnih vodah ob Libiji".

V Italijo je od 1. januarja do 22. julija letos po morju prispelo približno 34.000 ljudi. V enakem obdobju lani 25.500, leta 2020 10.900, so sporočili iz italijanskega notranjega ministrstva.

Osrednja sredozemska migracijska pot velja za najnevarnejšo na svetu. Po ocenah Mednarodne organizacija za migracije je od začetka leta umrlo in izginilo 990 ljudi.