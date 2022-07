Okoli pol tretje ure ponoči je ob Zahodno obalo v Splitu trčila 21 metrov dolga turistična ladja Morska vila, na kateri je bilo 40 potnikov. »Vsi so se pravočasno izkrcali, nihče ni bil poškodovan,« so sporočili iz splitske policije. Po neuradnih informacijah hrvaških medijev je ladjico upravljal 44-letni kapitan, ki so ga zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola že prijeli. Ovadili bi ga lahko zaradi suma kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst javnega prometa. V krvi naj bi imel okoli promil alkohola, ostali trije člani posadke pa naj bi bili na delovnem mestu trezni.

Možna onesnaženost morja

Ladja je potonila, po navedbah županijskega gasilskega središča pa je zaradi tega možna onesnaženost morja. »Ladja je udarila nasproti bencinske črpalke Ines v Splitu, prišlo je do delne potopitve. Na srečo se ni nikomur nič zgodilo, vendar iz plovila izteka nafta. Izliv smo zajezili, ladjo pa bomo kmalu izvlekli iz morja,« je za medije povedal inšpektor pristaniške kapetanije Ivica Čikotić. Okolica je sicer ovita v vonj po bencinu, še poročajo mediji.

»Ne vem točno, kaj se je zgodilo, le to, kar sem prebral. Vprašanje je, kakšna škoda je nastala in kaj bo glede onesnaženja,« je za portal Slobodna Dalmacija ob jutranji kavi razmišljal domačin. Ne razume povsem, kako se je to sploh lahko zgodilo. »Ko je ladja udarila ob obalo, sem spal, sem pa potem slišal kričanje potnikov. Zdelo se mi je, da so imeli težave z motorjem,« pa je za isti portal dejal Italijan Maurizio, ki v bližini počitnikuje na svoji ladji.