Knjiga je nadaljevanje svetovne uspešnice Michelle Obama Moja zgodba. V novi knjigi nekdanja prva dama z bralci »deli svoje znanje in svoje močne strategije za upanje in notranje ravnovesje v negotovih časih«, je objavila založniška skupina Penguin Random House, ki je pridobila založniške pravice za knjigo.

»Črpajoč iz svojih izkušenj kot mati, hči, žena, prijateljica in prva dama, deli načela in prepričanja, ki so ji pomagala premagati tudi najtežje ovire v življenju in še naprej rasti,« so ob tem zapisali in dodali, da nekdanja prva dama ZDA »s svojim značilnim humorjem, odprtostjo in sočutjem osvetljuje tudi vprašanja, povezana z raso, spolom in prepoznavnostjo, ter spodbuja bralce, da premagajo strahove, najdejo moč v skupnosti in pogumno oblikujejo lastno življenje«.

Mojo zgodbo Michelle Obma so od izida novembra 2018 prevedli v 50 jezikov in prodali v več kot 17 milijonih izvodov po vsem svetu v različnih formatih.

Danes 58-letna Michelle Obama je bila prva dama ZDA med letoma 2009 in 2017, ko je bil njen soprog Barack Obama prvi temnopolti predsednik ZDA.