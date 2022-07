Gasilcem in vsem ostalim, ki s skoraj nadčloveškimi močmi pomagajo pri gašenju najhujšega in najobsežnejšega požara v zgodovini Slovenije, je hvaležna cela Slovenija. Nekateri se jim zahvaljujejo prek spletnih družbenih omrežij, drugi jim nakažejo prostovoljni prispevek, tretji ob cesto postavijo zahvalo ali pa napis držijo sami v rokah. Najbolj hvaležni pa so jim, seveda, lokalni prebivalci, saj gasilci pred gorečim peklom varujejo njihove domove.

Prebivalci krajev na (najbolj) ogroženih območjih so še kako hvaležni za pomoč vseh, ki se borijo z nevarnimi ognjenimi zublji. V prvi vrsti najbolj gasilcem, velika večina jih prihaja iz prostovoljnih društev z vse Slovenije. Poleg njih so zahval deležni tudi vojaki, policisti, pripadniki civilne zaščite, sekači in vsi drugi prostovoljci, ki so v teh dneh aktivni na Krasu.

Kras, hvala! Vaše zaupanje in vaša trdoživost nam vlivata novih moči in nas še dodatno spodbujata pomagati tudi preko naših moči 😍 pic.twitter.com/XmJD4z5jpi — Slovenska vojska (@Slovenskavojska) July 23, 2022

Izjemni in nepozabni prizori

»Kar izjemni in nepozabni so vsakodnevni prizori v središču Kostanjevice na Krasu, ki je te dni kar središče države. Ob menjavah gasilskih in drugih enot, se zbere praktično cela vas, ljudje ploskajo, jim ponujajo ohlajeno pijačo in sadje … Ganljivi prizori, na katere smo lahko vsi le ponosni,« so sporočili iz regijskega štaba CZ za severno Primorsko.

In zagotovo je gasilcem ob taki podpori ljudi vsaj malce lažje. Predvsem pa ne smemo pozabiti domačih gasilcev iz PGD Kostanjevica na Krasu, kajti zanje je vse skupaj še težje. Branijo namreč svoje domove in družine, še dodajajo.