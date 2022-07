Župan Kužnik je dejal tudi, da je bila obnova zaradi statusa spomeniške zaščite pod budnim očesom celjske območne enote zavoda za varstvo kulturne dediščine. Obnova je stala nekaj manj kot 217.000 evrov, od tega sta ministrstvi za kulturo in kmetijstvo prispevala 139.000 evrov. Preostanek denarja v višini skoraj 78.000 evrov je polzelska občina zagotovila v občinskem proračunu.

Občina si želi hišo in kraj, ki sta neposredno povezana z rojstvom in življenjem Neže Maure, povezati z drugimi vsebinami in javnim dogajanjem v občini. Z obnove hiše so se na območju polzelske občine izboljšale razmere in možnosti za izvajanje načrtovane muzejske vloge, kar pomeni gojenje zavesti o kulturni dediščini in umetnosti, literarni turizem pa bi za občino in regijo predstavljal izhodišče in priložnost za dvig turističnega obiska ter posebnost na področju kulturne ponudbe.

Kraji, povezani s pisatelji in slikarji ter drugimi umetniki, so dobri za razvoj in spodbujanje posebne vrste turizma, ob tem pa pritegnejo določeno vrsto obiskovalcev, je še dejal Kužnik.

Rojstna hiša pesnice Neže Maurer, Slovenke leta 2008, je pritlična, v breg potisnjena delno lesena hiša s predelano črno kuhinjo, ki naj bi po zasnovi sodeč nastala v sredini 19.stoletja. Nahaja se v naselju Kopank v Podvinu pri Polzeli.

Je ena redkih stavb na tem območju, ki pripoveduje o načinu življenja, gospodarjenja in bivanja v preteklosti.