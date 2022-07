Popoldne bo povečini sončno, le v hribovitem svetu spremenljivo oblačno s kakšno kratkotrajno ploho. V Vipavski dolini in na Krasu bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem ob šibki burji do 36 stopinj Celzija. V ponedeljek bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na Goriškem in v Vipavski dolini do 37 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je tudi drugod po Sloveniji. Po nižinah Primorske bo sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev.

Obeti: V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Padavine z nevihtami se bodo razširile nad večji del Slovenije. Vročina bo popustila. Na Primorskem bo popoldne zapihala razmeroma šibka burja. V sredo bo povečini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Burja na Primorskem bo ponehala.

Vremenska slika: Za vremensko motnjo, ki je ponoči oplazila naše kraje, se nad Alpami in srednjo Evropo krepi območje visokega zračnega tlaka. S šibkim vzhodnim vetrom v spodnjih plasteh ozračja k nam prehodno doteka nekoliko bolj vlažen in manj vroč zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma sončno, predvsem v Alpah bo še nastala kakšna ploha ali nevihta. Ob severnem Jadranu bo zapihala šibka burja. V ponedeljek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev popustila. V ponedeljek bo vpliv vremena na počutje ugoden. Oba dneva bo sredi dneva in popoldne po nižinah velika toplotna obremenitev. V tem času se priporoča izogibanje napornemu delu na prostem, uživanje lahke hrane, zadrževanje v senci, gozdovih ali v višjih območjih.