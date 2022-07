V današnji družbi je normalno, da smo v stiku z veliko različnimi ljudmi, je dejala McQuistonova.» In čeprav se ta izbruh širi samo v določenem družbenem krogu, že od začetka opozarjamo, da se lahko primeri pojavijo tudi zunaj teh krogov ter da moramo biti pozorni in pripravljeni na odziv,« je opozorila.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) naj bi predvidoma danes sporočila, ali bo zaradi odkritja opičjih koz v več kot desetih državah bolezen razglasila za grožnjo svetovnemu javnemu zdravju. WHO je zaradi izbruha okužb s opičjimi kozami v državah, kjer tega virusa in bolezni prej praktično ni bilo, junija ustanovila strokovni odbor za izredne razmere.

Okužba z opičjimi kozami lahko povzroči izpuščaje, otekle bezgavke, vnetje spolovil in anusa, vročino, mrzlico in bolečine v mišicah. Bolezen praviloma ni smrtna. Po podatkih WHO je večina obolelih moških, ki imajo spolne odnose z moškimi. Na splošno pa se lahko okuži vsakdo, ki je v tesnem fizičnem stiku z okuženimi osebami.