Na Obrežju je čakalna doba za izstop iz države med eno in dve ure, krajše čakalne dobe pa to tudi na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Jelšane, Petrina, Vinica in Slovenska vas, navaja prometnoinformacijski center.

Za vstop v državo je najdlje, do ene ure, treba čakati na Gruškovjem, Dragonji in Sečovljah. Polurne čakalne dobe pa so še na Jelšanah in Slovenski vasi.

Pričakovano prihaja tudi do zastojev na cestah. Promet je povečan na primorski avtocesti proti Kopru, poleg tega pa je nastal tudi kilometrski zastoj proti Hrvaški na podravski avtocesti med Podlehnikom in mejnim prehodom Gruškovje. Tam je zaprt izvoz Lancova vas. Zastoji se pojavljajo tudi na cestah Lesce-Bled ter na cestah proti mejnih prehodom Jelšane, Starod in Sečovlje.

Daljši zastoj vozil je tudi na obeh straneh predora Karavanke, proti Sloveniji je kolona vozil dolga šest kilometrov, proti Avstriji pa dva kilometra.

Prometnoinformacijski center opozarja še, da je na cesti proti Krasu občasno večje število gasilskih vozil na nujni vožnji, zato prosijo voznike, da jim omogočijo čim lažji prehod.

Gostota prometa na cestah naj bi se popoldne še povečala. Do 13. ure ter na nekaterih primorskih cestah do 16. ure velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 tone.