Kot je ocenil bohinjski župan Jože Sodja, sicer trenutno prevelikega pritiska na območje jezera, katerega voda ima v teh dneh kar 25 stopinj Celzija, ni zaznati. Se pa prevelika gneča ob morebitnem nadaljevanju vročine obeta v prihodnjih tednih skupaj z vrhuncem poletne turistične sezone. »Takrat se utegne obisk toliko povečati, da bo to šlo v škodo samega jezera in kakovosti vode v njem,« je opozoril župan.

Prepričan je, da bo v prihodnosti temu vprašanju treba nameniti kar precej pozornosti in določiti, kakšna je nosilna zmogljivost jezera. »Mislim, da bomo morali to čim prej izpeljati in tudi uveljavljati, kajti narava nam kaže, da se bomo morali pripraviti na daljše vročinske valove,« je dejal Sodja. Ob tem je poudaril, da je treba jezero ohraniti tudi kot zalogo vode, saj kaže, da se nam v prihodnosti obetajo tudi težave z vodo.

V samem TNP trenutno večjih težav z vodo ni. Kljub suši lahko prostoživeče živali najdejo dovolj vode za pitje in hlajenje. Miha Marolt iz javnega zavoda TNP je pojasnil, da živali v glavnem vso potrebno vodo dobijo z jutranjo pašo in roso. Javni zavod TNP pa v okviru upravljanja z divjadjo skrbi, da so kaluže, v katere se živali hodijo napajat in hladit, napolnjene z vodo.

Ker park leži na višjih nadmorskih višinah, so temperature, še zlasti ponoči, na območju parka bistveno ugodnejše kot v drugih delih Slovenije. Poleg tega je to tudi območje, kjer pogosteje prihaja do neviht, ki prav tako ohladijo ozračje in poskrbijo za nekaj vode.

Kljub temu je zaznaven upad vodostajev vodotokov, vendar večjih posledic na naravo parka to vsaj zaenkrat nima. »Glede na to, da je območje TNP pretežno kraški svet, pa je pomanjkanje vode prisotno,« je pojasnil Marolt.