Posamezne nevihte se bodo v notranjosti Slovenije nadaljevale tudi ponoči. Proti jutru bo na Primorskem zapihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija.

V nedeljo se bo čez dan deloma zjasnilo. Še bodo nastale posamezne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v severni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem ob šibki burji do 37 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je tudi drugod po Sloveniji. Po nižinah v večjem delu Slovenije bo sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev. Pozno popoldne in zvečer so predvsem v severovzhodni Sloveniji ob nevihtah možna krajevna neurja.

Obeti: V ponedeljek bo pretežno jasno in spet bolj vroče. V torek bo spremenljivo, padavine z nevihtami se bodo razširile nad večji del Slovenije. Vročina bo popustila.

Vremenska slika: Nad Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka, hladna fronta je dosegla srednjo Evropo in bo proti večeru vplivala tudi na vreme pri nas. Pred njo nad naše kraje s šibkim jugozahodnim vetrom doteka vroč in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sončno in vroče, popoldne bodo v krajih severno od nas začele nastajati plohe in nevihte. V nedeljo bo večinoma sončno, predvsem v Alpah bodo še nastajale krajevne plohe in nevihte. Ob severnem Jadranu bo zapihala šibka burja.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv zaradi bližanja vremenske fronte, zmerno obremenilen. V nedeljo bo vremenska obremenitev popustila. Oba dneva bo sredi dneva in popoldne po nižinah velika toplotna obremenitev. V tem času se izogibamo napornemu delu na prostem, priporoča se uživanje lahke hrane, zadrževanje v senci, gozdovih ali v višjih območjih.