Za gasilci je še ena zahtevna noč. Po navedbah nočnega vodje intervencije Stanka Močnika so gasilci držali požarno linijo pred Opatjim selom, pojavljala so se nova žarišča. Območje je zajeto v dim. Požar na Trstelju je aktiven, ogenj se pomika iz doline nad Renčami navzgor. Gasilci se osredotočajo na gašenje v okolici Trstelja in za zaščito Renč ter vseh zaselkov in krajev, sploh tistih na gozdnatih območjih vznožja Krasa. Malo bolj mirno je v OPatjem selu in okolici.

Po navedbah Močnika na pomoč izmučenim gasilcem hiti 800 kolegov iz cele države, na območju je tudi že pomoč iz zraka - šest helikopterjev, letalo Pilatus slovenske vojske in tudi hrvaško letalo za gašenje. »Prihaja še nekaj helikopterjev iz tujine, ki so bili dejavni že v prejšnjih dneh, prek evropskega mehanizma je odobrena tudi pomoč treh letal romunske vojske,« so sporočili iz regijskega štaba CZ za severno Primorsko.

Ponoči se je večina evakuiranih prebivalcev lahko vrnila domov, v veljavi je le še za dve vasi.

Nad požar na Krasu že s helikopterji in Pilatusom, prihajajo romunska letala

Obsežen požar na goriškem Krasu, ki se tudi čez noč ni umiril, so davi začeli gasiti s šestimi helikopterji, letalom pilatus, pa tudi hrvaškim kanaderjem. Usmerjeni so predvsem proti Trstelju in za zaščito Renč ter zaselkov in krajev na gozdnatih območjih vznožja Krasa, so sporočili iz regijskega štaba Civilne zaščite.

V Slovenijo naj bi dve letali spartan s kapaciteto 6000 litrov, ki se lahko primerjata s kanadarjem, in letalo herkules, ki bo v podporo, iz Romunije priletela pozno popoldne, je povedal predstavnik regijskega štaba Civilne zaščite Ervin Čurlič.

Na pomoč utrujenim gasilcem, ki so ponoči držali požarno linijo pred Opatjim selom, prihaja tudi 800 kolegov iz več regij po državi.

Kot je zjutraj povedal nočni vodja intervencije Stanko Močnik, je gorelo na več lokacijah na liniji Kostanjevica na Krasu, Lokvica, Opatje selo in Nova vas. Gasilci so ponoči držali požarno linijo pred Opatjim selom, pojavljala pa so se še nova žarišča na Koritih na Krasu in Hudem Logu.

Požar na Trstelju je aktiven, ogenj se pomika iz doline nad Renčami navzgor. Na območju je ogromno dima, obstaja pa strah pred fronto, ki prihaja, je dejal Močnik. Trenutno je za spoznanje mirneje v Opatjem selu in okolici, so še sporočili iz regijskega štaba CZ za severno Primorsko.

Območje, ki ga že več dni pestijo hudi požari, si bo tudi danes ogledal obrambni minister Marjan Šarec. Ta se bo v operativnem štabu Civilne zaščite v Kostanjevici na Krasu srečal srbskim ministrom za notranje Aleksandrom Vulinom, ki si bo ogledal razmere in pozdravil posadki helikopterjev, ki ju je Srbija poslala na pomoč slovenskim gasilcem pri gašenju iz zraka.

Poleg dveh srbskih helikopterjev požar po Čurličevih besedah gasijo še helikopter slovenske policije, dva helikopterja Slovenske vojske in slovaški helikopter.

Na vprašanje, zakaj je treba na pomoč kanaderjev pogosto dolgo čakati, je Čurlič pojasnil, da je prihod teh letal odvisen od tega, ali so prosta, saj gre za zaprosilo v okviru evropskega mehanizma, ta čas pa je v regiji veliko požarov.

Ivo Boscarol in njegova hčerka Taja za pomoč gasilcem

Požrtvovalnost gasilcev, ki se z ognjeno stihijo borijo sedmi zaporedni dan, sta prepoznala tudi podjetnik Ivo Boscarol in njegova hčerka Taja, ki sta napovedala, da bosta vladi donirala enak znesek, kot ga bo za gasilce in prostovoljce namenila sama.

S tem »bo podvojen znesek nagrade vsem tistim, za katere držimo pesti v teh dneh, saj si nedvomno zaslužijo večjo nagrado, « je Boscarol zapisal v sporočilu za javnost.

Vlada je na petkovi dopisni seji zagotovila finančna sredstva, ki jih bodo prejeli prostovoljni gasilci in drugi prostovoljci, ki sodelujejo pri gašenju požarov na Krasu. Nadomestilo znaša 63 evrov za gasilce in prostovoljce, ki pri gašenju sodelujejo do osem ur na dan, in 94,50 evra za tiste, ki pri gašenju sodelujejo več kot osem ur na dan.