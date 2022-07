Pred pričetkom 109. dirke po Franciji so se vsi strinjali, da ima nizozemsko moštvo Jumbo-Visma najmočnejšo ekipo v karavani. Mnenja pa so se pred samim začetkom delila, ko je tema prešla na njihovo taktiko. Dva kapetana za skupno uvrstitev in lov Wouta van Aerta za zeleno majco najboljšega sprinterja se je mnogim zdela utopična ideja.

Dve etapi pred koncem se nizozemskemu moštvu počasi že lahko snamejo kape. Vsestranski belgijski super šampion si je že pred dnevi zagotovil majico najboljšega sprinterja, Jonas Vingegaard je le še streljaj oddaljen, da postane prvi kolesar nizozemskega moštva, ki bo v Pariz zapeljal v rumenem. Včeraj pa so s Cristophom Laportom uspeli rešiti še francosko čast, da se dirka vseh dirk še tretjič v zgodovini ne bi končala brez etapne zmage domačina.

Van Aert umiril Pogačarja

Po razburljivih treh dnevih v Pirenejih so kolesarji tokrat opravili s tranzicijsko etapo proti končnemu cilju v Parizu. V slabih 200 kilometrih je bilo pričakovati miren dan za kapetane, ki so na koncu z močmi, a za nekaj malega drame in predvsem zabave je poskrbel neumorni Tadej Pogačar. »Čeprav si vsaj štiri ekipe želijo sprinta, se ne smeš predati pred začetkom etape,« je pred startom povedal Matej Mohorič. Kolesar iz Podblice letos za seboj nima tako uspešnega Toura kot lani, ko je slavil dve etapni zmagi. Veliko je poskušal, a nikoli se ni uspel prebiti v beg. Včeraj se je, a že mnogo pred ciljem so se uresničile njegove napovedi, da dan ni primeren za ubežnike. A zaključek je bil vseeno težaven. Dva lažja vzpona četrte kategorije, številna krožna križišča in ozke ceste. Dovolj, da je bilo v glavnini nekaj panike. Tadej Pogačar je sprva predrl zračnico, a se je brez težav vrnil v glavnino, nato pa celo poskušal z napadom na rumeno majico. Na vse skupaj je bil pripravljen neuničljivi Wout van Aert, ki je hitro umiril prvega kolesarja sveta. »Bila je težka etapa. Najprej sem samo čakal, kdaj je bo konec, potem ko smo ujeli ubežnike in ko so se začeli novi napadi, sem dobil nekaj adrenalina. Celo sodeloval sem v enem izmed napadov, toda to je bila bolj popestritev dogajanja kot pa resen napad. Vingegaardov moštveni kolega Wout van Aert me je kmalu ujel in samo odkimal z glavo, kar je pomenilo, da me ne bodo spustili naprej,« je s svojim značilnim nasmehom svoj poskus komentiral Tadej Pogačar.

19. etap čakali na prvo zmago

23-letniku iz Klanca pri Komendi glavnine ni uspelo presenetiti, kot tudi ne trojici kolesarjev, ki si je v zadnjih kilometrih vseeno privozila pol minute prednosti. Poskus presenečenja je znova nevtraliziral fenomenalni Belgijec v zeleni majici, ki se je nato odpovedal boju za novo etapno zmago in je proste roke dal svojemu pomočniku Cristophu Laportu. Francoz, ki se je nizozemskemu moštvu pridružil pred letošnjo sezono, je upravičil zaupanje svojega sprinterskega šefa. »Danes je bil naš cilj zgolj pripeljati rumeno majico varno do cilja. V zaključku mi je Wout van Aert rekel, da je idealen dan zame in da naj napadem, pri tem mi je tudi pomagal. V zadnjih dveh kilometrih sem ujel ubežno skupino, jih prehitel in s prednostjo prišel v cilj. Še vedno ne morem verjeti, da sem zmagal,« je bil po prvi etapni zmagi na prestižni dirki po Franciji vesel Cristoph Laporte. »Le nadaljeval sem uspešno delo celotnega moštva na letošnjem Touru. Ni pa nepomembno, da sem prvi Francoz z zmago na letošnji dirki. To je lepa nagrada za vse glasne navijače, ki se zbirajo ob cesti,« je še povedal domači junak, ki je sicer prišel do druge zmage sezone. Francoz je preostale sprinterje presenetil z napadom že kilometer pred ciljem in si je privozil sekundo prednosti pred ostalimi kolesarji. V ciljnem sprintu je bil znova udeležen tudi Pogačar, ki je etapo končal na petem mestu, z devetim pa se je izkazal tudi Luka Mezgec.

Danes kolesarje čaka še 40,7 kilometrov dolga vožnja na čas. Ker so v moštvu Jumbo-Visma še živi spomini izpred dveh let, ničesar ne prepuščajo naključju. »Ni še čas za slavje,« poudarja Jonas Vingegaard, ki pa ima za ravninski kronometer skoraj tri minute in pol prednosti. V nedeljo bo nato na sporedu še klasična parada šampionov, ki se bo tradicionalno zaključila s ciljnim sprintom na Elizejskih poljanah v Parizu. x

*** Le nadaljeval sem uspešno delo celotnega moštva na letošnjem Touru. Ni pa nepomembno, da sem prvi Francoz z zmago na letošnji dirki. To je lepa nagrada za vse glasne navijače, ki se zbirajo ob cesti. Cristoph Laporte