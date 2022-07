Sodeč po razpletu evropske tekme v Kopru je vročina, v kateri se je tekma igrala, bolj prizadela gostitelje, na čelu z napadalcema iz Jamajke in Afrike. Zakaj so igrali tako zgodaj, ostaja neznanka. Morda zaradi TV-prenosa, se pa ponuja vtis, da ima Koper na povratni tekmi več možnosti kot Olimpija, ki je v Romuniji sicer odigrala dobro tekmo, v 80. minuti še imela remi, ki pa ga ni znala pripeljati do konca.

V vročinskem vikend krogu domače prve lige se bosta danes zvečer najprej soočila Maribor in Gorica. Po uvodnem domačem porazu z Radomljani Maribor mora zmagati, medtem ko Gorica, ki je Bravo premagala tudi z nekaj sreče, lahko čaka na svojo priložnost. Oba gol za kvoto 1,78.

Na prvi nedeljski tekmi bo Bravo gostil Koper, ki ga tako čaka druga popoldanska vročinska preizkušnja v tem tednu. Bravo je bil do nespametnega gola v Gorici boljša ekipa, a če se mu zgodi še en spodrsljaj, to lahko vodi v negativno spiralo, po zgrešenih priložnostih tako na evropski tekmi kot v prvem krogu proti Taboru pa bi znali s samozavestjo imeti težavo tudi gostje. Manj od 2,5 gola skupno za kvoto 1,65, prav tako pa povsem mogoč remi.

Tudi druga nedeljska tekma med Taborom in Olimpijo bo poznopopoldanska. Tabor proti Kopru ni bil podrejen, a proti Olimpijini tujski legiji mu bo težje. No, pri plus 30 bo težko obojim, zato se tudi v tem primeru zdi smiselna stava na manj od 2,5 gola za kvoto 1,75, obenem pa bi Olimpija zaradi kakovosti igralcev to tekmo skoraj morala dobiti.

In še večerni posladek, v Evropi smiselna Mura, ki je bila tudi na prvi tekmi proti Olimpiji dejansko boljša, doma pričakuje Domžale. Domžalčani so na prvi tekmi doma proti Celju izvlekli remi, a pustili vtis, da so stežka nevarni v napadu. Čeprav bo Mura zagotovo hranila moči za povratno evropsko tekmo, bi to tekmo morala dobiti, kvota 1,85 na tak razplet pa je tudi spodobna.