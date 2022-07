Tri ure je 6. januarja 2021 tedanji predsednik ZDA, ki se mu je iztekal mandat, v jedilnici v Beli hiši po televiziji Fox News spremljal, kako njegovi privrženci pustošijo kongres, ne da bi ukrepal. Posebna kongresna preiskovalna komisija, ki že več kot leto dni preiskuje odgovornost Donalda Trumpa za ta napad na demokracijo, ga je v četrtek na svoji osmi seji posredno obtožila, da »je zbral drhal«, s pomočjo katere si je hotel po porazu na volitvah uzurpirati drugi mandat. Trump še danes ne priznava, da ga je Joe Biden na volitvah novembra 2020 porazil.

Vse se je začelo s Trumpovim govorom zbrani množici: »Šli bomo na Kapitol, poskušali bomo našim republikancem vliti samozavest in drznost, ki ju potrebujejo, da bi pridobili nazaj našo državo.« Trump je namreč hotel, da kongres ne bi potrdil rezultata predsedniških volitev. Po hujskaškem govoru pred kongresom se je ob 13.10 vrnil v Belo hišo in šele ob 16.17, po dolgem pregovarjanju sodelavcev, zlasti hčerke Ivanke, pučiste pozval, naj se umaknejo s Kapitola. »Pomembnejše od tega, kaj je Trump počel v tem času, je to, česar ni naredil,« je dejala Elaine Luria, demokratska kongresnica iz Virginije. »Nikogar ni poklical na pomoč.«

Tudi na tej osmi seji je nastop prič močno kompromitiral Trumpa, saj je šlo za republikance, ki so mu ostali zvesti do zadnjega. Matthew Pottinger, pomočnik svetovalca za nacionalno varnost, in Sarah Matthews, pomočnica tiskovne predstavnice Bele hiše, sta zvečer tistega dne odstopila, ker ju je prizadelo predsednikovo ravnanje in ogrožanje demokracije. Pat Cipollone, Trumpov svetovalec za pravna vprašanja, pa je dejal, da so vsi predsednikovi sodelavci že ob 14. uri zaman pritiskali na Trumpa, naj ukrepa in vsaj pozove protestnike k umiku s Kapitola.

Preiskovalna komisija je predvajala tudi izjavo Mitcha McConnella, v kateri nekdanji vodja republikancev v senatu pravi, da »Trump nosi vso odgovornost« za 6. januar 2021. Kevin McCarthy, sedanji vodja republikancev v predstavniškem domu, pa je dejal, da je Trump trdil, da imajo pučisti prav.

Sejo komisije je vodila konservativna republikanka Liz Cheney, ki je 6. januarja 2021 postala ena najostrejših Trumpovih nasprotnic. V sklepni besedi je tudi dejala: »Donald Trump je kršil svojo prisego, ko je dovolil nasilje nad silami reda in ogrožanje ustavne ureditve.« Dodala je, da bo komisija delo nadaljevala septembra z novimi zaslišanji.

Pravniki niso povsem prepričani, ali bo proti 76-letnemu Trumpu, ki ima še vedno velik vpliv v republikanski stranki, mogoče začeti sodni postopek zaradi njegovega ravnanja 6. januarja 2021. Ankete pa kažejo, da zaslišanja preiskovalne komisije, ki po Trumpovih besedah le odvrača pozornost od sedanje katastrofalne vladavine demokratov, niso zmanjšala njegove priljubljenosti. Po anketi televizije PBS samo petina članov republikanske stranke meni, da bi mu bilo treba soditi zaradi napada na kongres. Več kot polovica članov stranke pa si želi, da bi bil leta 2024 ponovno republikanski predsedniški kandidat.