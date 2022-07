Dva remija (Maribor, Mura) in dva poraza (Koper, Olimpija). Takšen je skromen izkupiček slovenskih nogometnih klubov na prvih tekmah drugega kroga kvalifikacij za evropske pokale in je slabši od pričakovanj. Najboljši štirje prvoligaši iz lanske sezone so s predstavami razočarali navijače, tekme pa so razkrile, koliko slovenski klubski nogomet zaostaja za modernimi evropskimi trendi.

Slaba forma napadalcev Kopra

V kvalifikacijah za konferenčno ligo si je največji spodrsljaj privoščil Koper, ki je doma na Bonifiki izgubil s švicarskim drugoligašem Vaduzom iz Liechensteina (0:1). Koprčani, ki so nestrpno pričakovali prvo evropsko tekmo po sedmih letih, so za poraz krivi sami. »Na evropski tekmi moraš izkoristiti svoje priložnosti. Imeli smo jih celo več, kot sem jih pričakoval. Mi jih nismo izkoristili, tekmec je zadel iz edine priložnosti. Takšen je nogomet,« je bil odkrit trener Kopra Zoran Zeljković. Največja težava Kopra je slaba forma napadalcev, priložnosti pa preveč lahkomiselno zapravljata predvsem Parris in Kolobarić. »Prihajamo v priložnosti, a fantje bodo morali še bolj trdo delati, da se jim bo odprlo. Igralcem sem povedal, da je v življenju pomembno spoštovati nekatere stvari in morda je Parris zato zdaj kaznovan. Trpimo vsi,« je dodal Zeljković, ki ima še eno težavo. Podobi v prvem in drugem polčasu sta bili povsem različni. V prvem, ko je s podajami blestel Kotnik, je bil Koper dominanten, v drugem pa so izkušeni igralci Vaduza skrili žogo ter dosegli lep gol, po katerem se gostitelji niso več pobrali. »Razlika med polčasoma je bila prevelika. Na povratni tekmi bo favorit Vaduz, saj ima izid 1:0 in igra doma. Ne bomo se predali in verjamem v napredovanje,« je končal vidno razočarani Zeljković.

​Vidovšek ubranil dve enajstmetrovki

Olimpija je na gostovanju v Romuniji igrala v skladu s kaotičnimi razmerami, ki vladajo v klubu in doživela pričakovan poraz (1:3). Po vodstvu Olimpije z 1:0 je gostiteljem uspel popoln preobrat, čeprav je vratar gostov Vidovšek ubranil kar dve enajstmetrovki. Ljubljančanom ni bil naklonjen niti škotski sodnik Robertson, saj je bil pred prvo enajstmetrovko, po kateri je Sepsi izenačil, napadalec v nedovoljenem položaju, za vodstvo z 2:1 pa so zadeli s pomočjo roke. Olimpija, ki je po izključitvi Sešlarja ob drugi enajstmetrovki tekmo končala z desetimi igralci, si po igri boljšega izida tudi ni zaslužila. Veliko podrejenost Olimpije v večjem delu tekme je videl tudi madžarski premier Viktor Orban. Ker si je tekmo ogledal s šalom Sepsija okrog vratu, je požel navdušenje 7500 gledalcev in zaploskal ob prvi zmagi kluba v evropskih pokalih. V tem delu Romunije namreč živi veliko Madžarov, zato je madžarska vlada financirala izgradnjo nogometne infrastrukture, največja madžarska podjetja pa so sponzorji kluba.

»To je bil pravi Sepsi. Zadovoljen sem s predstavo od 25. minute naprej. Zaradi nervoze, ki je bila posledica evropske tekme, smo slabo vstopili v tekmo. Ker nismo bili agresivni, nam je tekmec delal težave. Drugi polčas je bil izjemen, saj smo imeli veliko priložnosti in zasluženo zmagali. Prednost je velika, vendar moramo pametno odigrati povratno tekmo,« je bil navdušen 57-letni Italijan na klopi Sepsija Cristiano Bergodi. Iz Olimpije ni bilo nobenega odziva, saj je klub v popolni ilegali, potem ko so ga zapustili še sekretar in oba tiskovna predstavnika. O tekmi ni bilo niti ene informacije na spletni strani kluba ali njegovih spletnih kanalih. To pomeni le novo izgubljanje stika z navijači in javnostjo. Pot domov brez spanca z redno linijo ni trajala le vso noč po tekmi in zgodnje dopoldne, ampak se je zaradi peturne zamude (nizkocenovnega) letala zavlekla v petkovo pozno popoldne, ki se je končala z vožnjo z avtobusom iz Trevisa v Ljubljano.

Mura je na gostovanju v Dublinu remizirala (1:1) z irskim klubom St. Patrick's. Prekmurci so povedli z golom Dakuja v 28. minuti, potem ko je izkoristil darilo Ircev, ki so zasluženo izenačili v 60. minuti preko Forresterja. Mura je imela veliko športne sreče, da je ostala neporažena, saj je bila večji del tekme v podrejenem položaju. St. Patrick's je v skladu s pričakovanji igral agresivno, bil hitrejši in močnejši, zato je bilo v obrambi Mure veliko prepiha. Za nameček so Prekmurcem v zaključku tekme pošle še moči.

Maribor v lov za prvim golom S sinočnjo tekmo Radomlje – Celje se je začel drugi krog tekmovanja v prvi slovenski ligi. Maribor bo drevi proti Gorici skušal doseči prvi gol na letošnjih tekmah v Ljudskem vrtu. Na prvih treh (Šahter Soligiorsk, Radomlje, Šerif) ni dosegel zadetka, kar je logično, sajje skupaj v okvir gola nasprotnika sprožil zgolj šest strelov. V igri Maribora je očitno, da nimajo zamenjave za Makombouja. Trener Kopra Zoran Zeljković je napovedal, da ne bo žrtvoval tekme proti Bravu v Šiški za preboj v Evropi, saj je prepričan, da ima dovolj kakovostnih igralcev za rotacijo. Razglašeno in utrujeno Olimpijo čaka gostovanje na vročem Krasu. Mura bo za uspeh proti Domžalam morala pokazati več, kot je na evropski tekmi v Dublinu. Pari 2. kroga, danes ob 20.15: Maribor – Gorica, jutri ob 17.30: Tabor – Olimpija, Bravo – Koper, ob 20.15: Mura – Domžale.