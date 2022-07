Rusija in Ukrajina sta s posredovanjem Turčije in Združenih narodov v Carigradu dosegli dogovor o izvozu ukrajinskih žit preko ukrajinskih črnomorskih pristanišč, ki so bila v minulih mesecih blokirana s strani ruskih vojaških ladij, Ukrajina pa je akvatorij pred pristanišči zaminirala, da bi preprečila napad z morja. Dogovor je postal mogoč tudi zato, ker vsebuje določila olajšanega dostopa ruskih živilskih izdelkov in gnojil do svetovnega trga. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je dogovor označil kot žarek upanja, za katerega si je zaželel, da bo slednjič prinesel tudi mir na vojno območje.

Olajšanje za Ukrajino in mednarodno skupnost

Dogovor, s katerim se bo sprostila plovna pot za izvoz 20 milijonov ton ukrajinskega žita in nove letine, ki jo kmetje v Ukrajini spravljajo prav v teh dneh, je imel še pred dokončno sklenitvijo takojšen učinek na mednarodnih trgih. Cene žita so upadle za vsaj štiri odstotke. Dodatne količine ukrajinskega žita na trgu bodo pripomogle tudi k lajšanju prehrambne krize v številnih afriških in azijskih državah, ki so močno odvisne od tega žita, saj spadata Ukrajina in Rusija med največje izvoznice. Njun velik odjemalec pa je tudi agencija Združenih narodov Svetovni program za hrano, ki s pomočjo v hrani pomaga državam v razvoju, prav kriza prejšnjih mesecev pa je zaradi naraslih cen in pomanjkanja žita močno omejila domet pomoči. Prav pozitiven učinek dogovora na države v razvoju, umiritev prehranske krize in cen živilskih izdelkov je včeraj izpostavil tudi Guterres.

Po mesecih, ko je Ukrajina morala svoje žito izvažati po cestnih, železniških in rečnih povezavah, se ji z včerajšnjim dogovorom z Rusijo spet odpira izvozna pot preko Črnega morja. Po dogovoru z Moskvo – delegaciji sta dogovor ločeno podpisali v prisotnosti generalnega sekretarja Združenih narodov Guterresa in turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, ki je tako dosegel velik diplomatski uspeh – bodo tovorne ladje ukrajinska pilotna plovila pospremila skozi minirano območje, ruske bojne ladje pa nanje ne bodo streljale. Pomembna vloga bo pripadla Turčiji in OZN, katerih predstavniki bodo skupaj z ukrajinskimi in ruskimi pregledali prazne ladje na poti do ukrajinskih pristanišč. S tem naj bi Rusiji zagotovili, da se s temi ladjami v Ukrajino ne bo tihotapilo orožje. V Carigradu bo ustanovljen tudi poseben center za nadzorovanje plovbe tovornih ladij, v katerem bodo predstavniki Ukrajine, Rusije, Turčije in OZN.

Izvoz iz treh pristanišč

Izvoz ukrajinskih žit bo sprva stekel iz pristanišč Odesa, Južni in Črnomorsk (ta ležijo v zahodnem delu ukrajinskega črnomorskega pasu, ki ga ne zasedajo ruske sile). Na ukrajinski strani upajo, da bo izvoz stekel še preko drugih pristanišč. Kdaj bodo prve tovorne ladje zaplule iz ukrajinskih pristanišč po vzpostavljenih morskih koridorjih, ni znano. Medtem ko na ukrajinski strani upajo, da bodo prve ladje, ki bi začele prazniti polne silose in tako ustvarjati prostor za novo letino, izplule že prihodnji teden, v Združenih narodih ocenjujejo, da bi do uresničitve dogovora lahko trajalo nekaj tednov. Cilj je obnoviti predvojni izvoz ukrajinskega žita v višini pet milijonov ton na mesec.

Veliko vprašanje sicer je, kako bo z izvajanjem tega dogovora, ki dejansko na zelo omejenem območju akvatorija Črnega morja predstavlja de facto prekinitev spopadov. Nezaupanje do druge strani je tako v Ukrajini kot Rusiji veliko.