Se bo Rakovec bojeval s Stevanovićem?

Župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec bo kandidiral tudi na letošnjih lokalnih volitvah. To bo njegova druga kandidatura za župana Kranja. Že pri svoji prvi kandidaturi leta 2018 je napovedal, da je njegov program zastavljen za osem let oziroma dva mandata. V prvem mandatu si je Rakovčeva mestna uprava zastavila cilj postati občina po meri invalidov in v ta namen so v sodelovanju z medobčinskim društvom invalidov Kranj že odpravili veliko arhitekturnih ovir.