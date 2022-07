Volilci pritiskajo, naj kandidirajo, oni pa še omahujejo

Do konca letošnjega leta bomo v Sloveniji poleg nove vlade dobili tudi novega predsednika ali predsednico države, nove župane in županje, občinske svetnike in svetnice, prav tako pa se bo spremenila tudi sestava državnega sveta. Ljubljanski župan Zoran Janković je trenutno še brez resne konkurence, odprto ostaja tudi vprašanje, s kako močnimi kandidati se bo na lokalne volitve podalo Gibanje Svoboda.