Restavracija za ohranjanje stika z napadeno domovino

Ko se je 39-letni ukrajinski kuhar Jurij Kovriženko s svojo življenjsko sopotnico Olgo Cibitovsko sredi februarja podal v London, je mislil, da bo zdoma zgolj deset dni. A vmes se je začela vojna in Kovriženko, sicer tudi znani kuhar s televizijskih zaslonov, si je v britanski prestolnici ustvaril začasni dom. Od takrat je na različnih kulinaričnih dogodkih v sodelovanju z znanimi britanskimi kuharji zbral že več sto tisoč funtov pomoči za Ukrajino. Eden izmed ukrajinskih kulinaričnih ambasadorjev se je sedaj odločil, da bo v Londonu odprl svojo ukrajinsko restavracijo, ki naj bi ob ponujanju tradicionalnih jedi in njihovih modernih različic postala tudi središče ukrajinske umetnosti. Ob spremljavi ukrajinskih vin in vodke bodo gostje lahko izbirali med degustacijskim menijem ali 25 jedmi, med katerimi ne bodo manjkali boršč, zeljnati zavitki in bučni polpeti, posebno pozornost pa bodo namenili tudi lastnemu fermentiranemu sadju in zelenjavi. »Želim, da bi se ljudje zaljubili v ukrajinsko hrano, ko bodo prišli sem,« pravi Kovriženko. Svojo restavracijo je poimenoval Mrija, kar pomeni sanje. Ime je izbral zato, ker sanja, da bi njegova domovina spet zaživela v miru. K svojim jedem bo dodal vplive iz Gruzije, Koreje in Francije, kjer je tudi kuhal. Odprtja restavracije ne dojema zgolj kot priložnost za zaslužek, temveč kot prostor, kjer bi s pomočjo hrane ohranjal pozornost Britancev na Ukrajino, jim približal lastno kulturo ter vzdrževal stik s svojo domovino. Celotno osebje restavracije bo ukrajinsko, Kovriženko bo namreč zaposlil begunce, ki so po začetku vojne pribežali v Veliko Britanijo. Če jim bo s prvo restavracijo uspelo, jih nameravajo v Londonu odpreti še več.