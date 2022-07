Briketi namesto sečnje pragozda

V Demokratični republiki Kongo so se onesnaževanju okolja zoperstavili s svojevrstnim projektom, v katerega so vključeni predvsem starejši ljudje po upokojitvi. V provinci Južni Kivu je dostop prebivalstva do elektrike še vedno redek. Ljudje se v kraju Bukavu ogrevajo in kuhajo večinoma z ogljem, ki so ga pridobili iz lesa posekanih dreves bližnjega nacionalnega parka. Ker je takšen način pridobivanja energenta pogost v celotni regiji kongovskega bazena, se naglo krči drugi največji pragozd na svetu. Zgolj v zadnjih dveh desetletjih se je njegova površina zmanjšala za dvanajst odstotkov. Te negativne trende poskušajo vsaj malo ustaviti v rehabilitacijskem centru za starejše osebe v Bukavuju. Domislili so se izdelave posebnih briketov iz odpadkov, ki pri sežiganju ne oddajajo vonja, hkrati pa so desetkrat cenejši od premoga. Odpadno kartonsko embalažo, listje in koruzna stebla zbira tudi 62-letni Bavon Mubake. Po upokojitvi se je pridružil projektu in začel zbirati odpadni material. Ko ga posuši, ga zmelje v prah, pomeša s pooglenjeno žagovino, zmes pa nato oblikuje v brikete. Z delom si Mubake ne zagotovi zgolj dodatnega zaslužka, je tudi del civilne družbe, ki s proizvodnjo alternativnega goriva poskuša pomagati ohranjanju pragozda. »To delo mi omogoča, da izobrazim svoje otroke, prav tako imamo dovolj denarja za hrano, oblačila in druge stvari,« pravi Mubake. Skupaj z drugimi upokojenci v centru na teden proizvedejo 2000 briketov.