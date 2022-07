S prostovoljci nad onesnaženje z mikroplastiko

Morska biologinja Anna Sanchez Vidal na obalah Katalonije že dve leti raziskuje, koliko mikroplastike plava v tamkajšnjih vodah. Majhni delci plastike že dolgo predstavljajo velik onesnaževalni problem v vseh svetovnih morjih. Ogrožajo tako živali, ki jih pogoltnejo, in slednjič tudi ljudi, ko ribe pristanejo na njihovih krožnikih. Ker razširjenost mikroplastike v morjih večinoma raziskujejo zgolj na odprtem morju, kjer vzorce majhnega onesnaževanja z vode pobirajo na barkah, se je 45-letna Sanchez Vidalova za neposredno obalno območje, kamor barke ne smejo, a predstavlja izvor onesnaženosti, domislila drugačnega načina zbiranja delcev za nadaljnje preiskave v laboratorijih. V življenje je priklicala projekt »Surfanje za znanost«. Več kot 300 prostovoljcev se je v zadnjih dveh letih podalo na supe in kajake, na katere jim je Sanchez Vidalov s sodelavci privezala posebno fine mreže, lovilce škodljive mikroplastike. Veslanje vsake odprave državljanov-znanstvenikov je dolgo točno eno morsko miljo. Vso zbrano mikroplastiko v laboratorijih nato preštejejo in klasificirajo ter izračunajo onesnaženost na posamezni površini. Tako zbrani podatki jim nameravajo služiti za nasvete lokalnim oblastem, kako se zoperstaviti onesnaženosti morja z mikroplastiko. To onesnaženje namreč postaja vse večja težava. Že sedaj letno v morjih pristane okoli 11 milijonov ton plastike, do leta 2040 pa bi se tovrstno onesnaževanje lahko še potrojilo. Po doslej zbranih podatkih je onesnaženje pred katalonskimi obalami tudi eno izmed največjih v Sredozemskem morju. V enem izmed merjenj so na kvadratni meter akvatorija odkrili kar 45 delcev mikroplastike - od delcev vrečk do plastenk. »Z vedenjem, kaj je doseglo morja, vemo tudi, kako moramo ukrepati na kopnem,« je cilj raziskave razložila Sanchez Vidalova.