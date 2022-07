Prebivalci Vojščice, Temnice in Novela, ki so jih v četrtek dopoldne evakuirali, so se proti večeru vrnili domov. Pozno popoldne je zagorelo tudi v bližini Cerja, še vedno je bila aktivna požarna linija proti Trstelju, številne požare in dim pa je bilo mogoče videti tudi na italijanski strani meji. Ponoči je bilo zato aktivnih kar 500 gasilcev iz skupaj šestih gasilskih regij. Zaznali tri večja žarišča in sicer pri Novi vasi, Vojščici in med Cerjem in Trsteljem, s temi požarišči pa so se borili tudi včeraj dopoldne. Takrat je bilo najhuje v bližini Kostanjevice na Krasu, znova pa je zagorelo tudi pod daljnovodom med Lokvico in Mirnom.

Za obrambo pred požari na goriškem Krasu je bilo tudi včeraj na delu več kot 130 sekačev, ki poskušajo ustvariti preseke, da se ogenj ne bi širil. S pomočjo gozdarske mehanizacije, ki so jo dali na voljo v družbi Slovenski državni gozdovi, pa tudi razni izvajalci, zasebniki in Slovenska vojska, so razširili in odprli tudi druga območja, kjer doslej še ni bilo tovrstnih prometnic, da bi preprečili širjenje požara. Šlo je tudi za ubranjenje vasi pred uničenjem v požaru, zato so ljudi usmerili na teren, da pomagajo sekati drevje, pripravljati traso in širiti te poti, da ne bi požar preskočil in se širil naprej. Vse je najbolj skrbelo, kako bo popoldne, kajti vsako popoldne je začelo pihati z obale proti notranjosti, za včeraj pa je bil napovedan celo nekoliko močnejši veter. To se je, na žalost, tudi zgodilo. Pri gašenju so imeli sicer včeraj izdatno pomoč iz zraka, in sicer 11 helikopterjev in letala pilatus, saj so prišli na pomoč helikopterji iz Slovaške, Avstrije, Srbije in Madžarske, popoldne je z gašenjem začel tudi hrvaški kanader.

Sredi popoldneva so zaradi širjenja požara odredili evakuacijo prebivalcev iz Opatjega Sela, Nove vasi in Hudega Loga. Zbirna točka za vse je bil Športni center v Šempeter. V regijskem štabu civilne zaščite so ocenili, da so razmere izjemo zahtevne. Veter se je namreč obrnil iz burje v precej močen jugo in ogenj se je bliskovito širil. Gasilci so vse sile usmerili v to, da požar ne bi prešel ceste na Trstelj, branili pa so tudi objekt v bližini Opatjega sela. Pozno popoldne je ogenj ogrožal tudi vas Vrtoče v občini Miren Kostanjevica, zato so evakuirali tudi tamkajšnje prebivalce. Skupno so do večera evakuirali več kot 500 ljudi.

Razmere so se medtem umirile na italijanski strani, saj večjih požarov na italijanskem Krasu ni več.

*** Poveljnik državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Darko Zonjič je povedal, da so se granate v zadnjih dneh segrele, zato precej poka. Vse, kar najdejo zunaj požarišča, odstranijo. Do zdaj so odstranili 70 granat, največja je bila mina kalibra 250 milimetrov z 42 kilogrami eksploziva.

Podtaknjeni požari? Direktor Policijske uprave Nova Gorica Evgen Govekar je povedal, da glede na nekatere informacije o pojavljanju sumljivih oseb na požariščih vse preverjajo in sodelujejo z italijanskimi varnostnimi organi. Tudi poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan je izpostavil čudne okoliščine ob pojavu kar nekaj nepredvidljivih požarov, za katere je po njegovih besedah težko oceniti ali nastajajo zaradi preskokov požara ali česa drugega.