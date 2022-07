ISS: Italijanska astronavtka in ruski kozmonavt opravila sedemurni sprehod v vesolju

Italijanska astronavtka Samantha Cristoforetti in ruski kozmonavt Oleg Artemjev sta uspešno opravila sprehod po vesolju, ki je trajal sedem ur in pet minut, in se nato varno vrnila na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS). Med sprehodom sta premestila robotsko roko in izstrelila deset nanosatelitov, namenjenih raziskavam o radijski elektroniki.