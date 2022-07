»Stvar je precej resna, kot lahko vidite tudi sami. Dobesedno fizično nisem sposoben izvesti nastopa. Želim si, da bi bilo drugače, a očitno mi telo sporoča, da se moram ustaviti,« je ob dignosticiranju omenjenega sindroma pred poldrugim mesecem sporočil Bieber, ki je zdaj z informacijo o povratku presenetil marsikoga. Turnejo bo nadaljeval 31. julija na poletnem festivalu Lucca v Italiji, avgusta bo imel nato še pet nastopov v Evropi (na Danskem, Švedskem, Norveškem in Finskem ter nam najbližje 12. avgusta na festivalu Sziget v Budimpešti, sledijo nastopi v Južni Ameriki, Južni Afriki, na Bližnjem vzhodu, Aziji in Avstraliji, januarja, februarja in marca prihodnje leto pa sledi daljši povratek v Evropo. Kdaj bodo odpadli koncerti v ZDA, pa bodo sporočili naknadno. vl, mt