V novi seriji Višnjić upodablja Erika Rdečega, očeta enega glavnih vikingov Leifa Erikssona, in kot je že pred začetkom omenil, je bila za snemanje nove vloge njegova preobrazba zelo pomembna. »Imam novo frizuro in brado, tu je tudi atraktivna kostumografija ...«, je za hrvaški medij Gloria med drugim povedal Višnjić in dodal, da je bilo snemanje fizično zelo zahtevno. Potrdil je tudi ugibanja, da bo del počitnic tudi to poletje preživel na Irskem, kjer se serija tudi snema, zagotovo pa se bo za kratek čas ustavil tudi na Hrvaškem. »Vsaj en del se bo zagotovo snemal pri nas. Najbolj smešno pa je, da v teh prizorih ni mojega lika, tako da ne vem, kdaj bom poleti prišel v Šibenik,« je še povedal Višnjić.

So se pa pod objavljeno fotografijo odzvali številni sledilci, med drugim je šarmantno podobo vikinga komentirala tudi pevka Nina Badrić, ki mu je sporočila, da je videti sveže, igralec Enes Bešlagić pa ni skrival, da je nad njegovo novo podobo zelo navdušen. Med komentarji pa so se našli tudi takšni, ki so Gorana primerjali s slavnim igralcem Seanom Conneryjem, kar je laskalo tudi Goranu.