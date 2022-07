Đoković stavi na zdravo hrano

Potem ko je osvojil letošnji Wimbledon, je vrhunska forma Novaka Đokovića znova navdušila javnost. Če mislite, da tenisač pozna kakšen poseben trik, pa vas moramo razočarati. Đoković vrhunske rezultate dosega s prehrano, ki bi jo lahko opisali kot noro zdravo. »Dan začnem s toplo vodo z limono, da telesu pomagam pri procesu razstrupljanja,« je Đoković povedal novinarju Grahamu Bensingerju in dodal, da na prazen želodec nato spije še sok zelene. Đoković nato izbere zeleni smuti, bogat s hranili, in vse bolj priljubljeno superživilo – algami. Lahko se uživa pred in po treningu, zagotavlja pa sedemkrat več beljakovin kot meso, zelenjava ali ribe.