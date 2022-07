Spomnimo: po daljši odsotnosti iz medijskega sveta, ko je le tu in tam v javnost pricurljala kakšna njena fotografijo, ki so jo večinoma pospremili komentarji, da je na njih nerazpoznavna, je lanskega septembra Linda Evangelista razkrila, da se medijem izogiba, odkar je po posegu, ki zamrzne maščobne celice, telo pa naj bi jih nato izločilo, dobila številne izbokline po celem telesu. Šlo je za izjemno redko reakcijo po omenjenem posegu, zaradi česar je kasneje odšla na liposukcijo, letos februarja pa obelodanila, da se ne bo več skrivala. No, zdaj se je dejansko vrnila k poslu, ki ga ljubi, pri tem pa je navdušila, saj so šli nekateri celo tako daleč, da so dejali, da je videti bolje kot kdajkoli prej. Objavljenim fotografijam pa bo že kmalu, 9. septembra, sledil tudi dogodek v živo – takrat bo namreč v New Yorku poseben dogodek ob 25. obletnici priljubljene Fendijeve torbice Baguette, Linda Evangelista pa je ob robu zadnje kampanje že napovedala, da se bo takrat po brvi sprehodila tudi sama.