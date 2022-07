Francoz je na cilj 188 kilometrov dolge preizkušnje v Cahorsu prišel nekaj metrov oziroma sekundo pred Belgijcem Jasperjem Philipsenom, sprinterskim specialistom, tretje mesto je zasedel Italijan Alberto Dainese.

»Danes smo po treh uspešnih pirenejskih dneh najprej poskušali le varovati Vingegaarda pri branjenju rumene majice, drugih ciljev nismo imeli. A v zaključku mi je Wout van Aert rekel, da je danes idealen dan zame in da naj napadem, pri tem mi je tudi pomagal. V zadnjih dveh kilometrih sem ujel ubežno skupino, jih prehitel in s prednostjo prišel v cilj. Še vedno ne morem verjeti, da sem zmagal. Tako sem le nadaljeval uspehe moštvenih kolegov, ni pa nepomembno, da sem Franciji zagotovil prvo etapno zmago na dirki,« je po svoji prvi etapni zmagi dejal Laporte, ki je v zaključku presenetil sprinterske ekipe. Te so sicer po napovedih nadzorovale potek, a njihovi predstavniki so se lahko borili le za drugo mesto.

Za visoka mesta se je v sprintu potegoval tudi Tadej Pogačar, ki je zasedel peto mesto. S tem in tudi z napadom dobrih 30 kilometrov pred ciljem, ko je poskušal vodilnega v skupnem seštevku, Danca Jonasa Vingegaarda napasti po spustu z enega izmed dveh kategoriziranih vzponov, je dokazal, da zanj dirka še ni končana, a napad po pričakovanju ni bil uspešen.

Je pa sprva kazalo, da bo v skupnem seštevku za pet sekund zmanjšal zaostanek za vodilnim Dancem Jonasom Vingegaardom. V sprintu je namreč med njima nastala luknja, sodniki so Dancu sprva prisodili šestsekundni zaostanek, toda na koncu spremenili svojo odločitev in obema določili isti čas. Tako Slovenec še vedno zaostaja tri minute in 26 sekund, kar je najbrž prevelika razlika, da bi lahko pred sobotnim kronometrom realno računal na skupno zmago.

Še pred svojim napadom je imel slovenski as težave s počeno zračnico, vendar ni delal panike, štirje preostali člani njegove ekipe UAE Emirates so ga počakali in so brez težav hitro ujeli glavnino.

»Bila je težka etapa. Najprej sem samo čakal, kdaj jo bo konec, potem ko smo ujeli ubežnike in ko so se začeli novi napadi, sem dobil nekaj adrenalina. Celo sodeloval sem v enem izmed napadov, toda to je bila bolj popestritev dogajanja kot pa resen napad. Vingegaardov moštveni kolega Wout van Aert me je kmalu ujel in samo odkimal z glavo, kar je pomenilo, da me ne bodo spustili naprej,« je po etapi za TV Slovenijo dejal Pogačar, eden od dveh Slovencev, ki se je v sprintu uvrstil med najboljših deset.

Drugi je bil Luka Mezgec (Bike Exchange-Jayco), ki je pripravljal sprint za sprinterskega kapetana Dylana Groenewegna, ki pa spet ni bil posebej razpoložen, zasedel je sedmo mesto, Mezgec pa je bil deveti. Do odmevne uvrstitve se je spet poskušal dokopati Matej Mohorič, ki je bil v glavnem begu etape, v katerem so sodelovali še štirje kolesarji, vendar niso zdržali do konca. Glavnina jih je nadzorovala, več kot dve minuti prednosti jim ni dopustila.

V zaključku se je po novih napadih sicer izoblikovala še ena ubežna skupina, ki je bila bližje uspehu kot prva, toda tudi v njej so kolesarji ostali z dolgimi nosovi, ujeli so jih nekaj sto metrov pred ciljem.