Če na 13. dirkah kar desetkrat narediš korak na zmagovalne stopničke in osemkrat zmagaš, potem ni dvoma, da si v izjemni formi. In slovenski motokrosist Tim Gajser to zagotovo je. Jutri bo tako na sporedu že 14. dirka sezone, prizorišče pa sloviti Lommel v Belgiji. Proga, ki poteka na mivki, velja za najzahtevnejšo na svetu, Slovenec pa želi tudi na njej dokazati, da mu trenutno med elito ni para. Izhodišče ima izjemno, saj suvereno vodi v skupnem seštevku, pred prvim zasledovalcem Jeremyjem Seewerjem pa ima pet dirk pred koncem 125 točk naskoka.

»Na zadnji dirki v Loketu mi ni šlo, kot sem si zamislil, a na koncu je bilo tretje mesto vseeno dober rezultat za svetovno prvenstvo, zato ne smem biti preveč razočaran. Konec tedna bo izziv drugačen in prepričan sem, da bom vozil boljše,« je misli pred VN Flandrije strnil Tim Gajser. Lommel je za najboljše motokrosiste sveta kultna proga, na kateri si zmagovalec pridobi še dodatno spoštovanje tekmecev. Mivka sicer ni podlaga, na kateri je Gajser v preteklosti najbolje dirkal, a je na tej stezi kljub temu že trikrat zmagal, na VN Belgije leta 2019 ter VN Flandrije in VN Lommla leta 2020. Seveda bo moral hitro prilagoditi način vožnje na mivko, tehnika vožnje je namreč malce drugačna od tiste na trdi podlagi, na kateri so vozili nazadnje na Češkem. »Počutim se dobro in se že veselim dirke. Komaj čakam, da pridem v Lommel in vidim, kako težka bo proga. V zadnjih sezonah sem na tej progi dosegel nekaj res dobrih rezultatov, zato se bom trudil po svojih najboljših močeh, da se znova vrnem na najvišjo stopničko na zmagovalnem odru,« še dodaja trikratni svetovni prvak razreda MXGP.

Gajser ne bo edini Slovenec v Belgiji, v razredu MX2 bo dobro pripravljenost skušal potrditi Jan Pancar, ki je na Češkem zaradi smole na prvem ovinku prve vožnje zamudil priložnost za odmeven rezultat. V drugi vožnji je nato vendarle demonstriral potencial, ki ga premore, s šestim mesto pa dokazal, da ne zaostaja veliko za najboljšimi, ko se mu štart posreči. Lani je bil v Lommelu uvrščen na 20. mesto. Pot do želenega rezultata med prvo deseterico bo za Pancarja brez dvoma težka. Pomembno bo, da bo hitro ujel dobro nastavitev motorja in dovolj agresivno odpeljal že kvalifikacije, kar bi olajšalo izbiro štartne pozicije za nedeljski vožnji. Štarta bosta znova izjemnega pomena na progi, ki kaznuje vsako najmanjšo napako.

Prva vožnja v razredu MXGP bo na sporedu jutri ob 14.15, druga pa ob 17.10. So pa organizatorji prvenstva sporočili, da je finalna dirka, ki bi morala biti 10. septembra v Omanu, odpovedana, novega prizorišča pa ne bodo iskali. Tako bodo v sezoni odpeljali 18 dirk in ne predvidenih 20. Že pred tem so odpovedali eno od dveh dirk v Indoneziji, tudi za to pa niso iskali zamenjave.