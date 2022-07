Na večini dirk drži, da tisti, ki konča zadnji, velja za najšibkejšega tekmovalca. Na Tour de France pa temu ni tako. Ob koncu treh tednov na enem najtežjih dogodkov svetu zmagovalec stoji na stopničkah in prejme slavo in bogastvo, ki pride z rumeno majico, vendar je njegova zmaga zgrajena na trpljenju in žrtvovanju pomočnikov, ki vozijo na vetru, zanj zbirajo hrano in vodo zanj ter mu dajo kolesa, če in kadar je to potrebno. Položaj teh neopevanih junakov v končni generalni razvrstitvi nima velikega pomena in le redko odraža njihov talent ali trud. Obstaja pa mesto na samem dnu seznama, ki vsako leto vzbuja veliko medijske pozornosti.

Izraz rdeča laterna izvira iz rdeče svetilke, ki je bila nekoč obešena na zadnjem vagonu vlaka in je strojevodje opozarjala, da noben vagon ni bil odklopljen. Rdeča laterna ni nikoli imela svoje majice ali pa uradne nagrade, razen papirnate luči, ki jo ob koncu dirke pogosto podarijo fotografi Toura. Vsako leto v povprečju 20 odstotkov kolesarjev zapusti dirko pred ciljem v Parizu. Zato je rdeča laterna videti kot čast in ne simbolizira najmočnejšega kolesarja, temveč tistega, ki se vedno bori, da pride do cilja.

Na vsak način je želel biti zadnji

Prvi zadnji mož na uvodnem Touru leta 1903 je bil Arsène Millochau in je prispel v Pariz 64 ur, 57 minut in 8 sekund za zmagovalcem. V tistem času so kolesarji pogosto dirkali sami, tudi skozi noč, poleg vsega pa so se morali še spopadati z mehanskimi težavami. Od takrat je seveda prišlo do uvedbe in spremembe pravil, ki so otežile »osvojitev« zadnjega mesta. Nizozemec Aad van den Hoek, ki je rdečo laterno osvojil leta 1976, je priznal, da se je nekega dne, potem ko je njegov vodja ekipe odstopil in ni bilo več za kaj dirkati, ustavil in se skril za nekaj avtomobilov, da bi izgubil čas. Avstrijec Gerhard Schönbacher pa je leta 1979 osvojil rdečo laterno tako, da se je 100 metrov pred končno ciljno črto na Elizejskih poljanah ustavil, se s kolesom počasi sprehodil do nje in jo poljubil za zbrane novinarje. Jezni organizatorji so naslednje leto uvedli pravilo, da bo zadnjeuvrščeni kolesar vsak dan po določeni etapi izločen. A to Schönbacherja ni odvrnilo od ponovitve uspeha leto poprej. Vsak dan je preračunal svojo vožnjo, da je vedno ostal tik nad dnom, nato pa padel na zadnje mesto pred zadnjo etapo. V osemdesetih letih je prišlo do preporoda profesionalnega kolesarstva. Zaradi boljših plač in večjega zanimanja medijev za najboljše kolesarje je rdeča laterna skorajda utonila v pozabo, saj kolesarji niso več dirkali za zadnja mesta, pač pa so se poskušali izkazati pred očmi svetovne javnosti. Pozornost na zadnje mesto je spet preusmeril Jacky Durand. Durand je bil znan kot zelo napadalen kolesar. Leta 1992 je zmagal na dirki po Flandriji, po napadu, dolgem kar 217 kilometrov. Na Touru leta 1999 je utrpel nesrečo, ko ga je zbil avto ene izmed ekip, a je kljub temu vztrajal pri svojem napadalnem stilu vožnje. Kadar je lahko je poskušal z begom, ki pa se je vsakič končal neuspešno in je padel na začelje. A to ga ni odvrnilo, da ne bi naslednji dan poskusil ponovno. »Raje bi končal razbit in zadnji, ko bi stokrat napadel, kot pa 25., ne da bi poskusil«. Zaradi vztrajnosti in napadalnosti si je prislužil rdeče številke najbolj borbenega kolesarja na Touru ter tudi rdečo laterno, kot zadnjega v skupnem seštevku.

Le eden na zadnjem mestu celotno dirko

»Najboljši« v tekmovanju za zadnje mesto v zgodovini Toura pa je bil Belgijec Wim Vansevenant, ki je bil pomočnik odličnega sprinterja Robbieja McEwena ter tudi Cadela Evansa, ki je dejal: »Robbie je bil v zeleni majici, jaz pa nisem opazil ali pa mi ni bilo mar, da sem blizu zadnjega mesta. Na ravnih etapah sem hranil energijo za naslednji dan, ker sem vedel, da me spet čaka delo. In potem, ko sem ga opravil, sem samo ždel v glavnini, dokler me ni pustila za sabo in sem lagodno odkolesaril do cilja ... Spomnim se neke etape; zadnjih pet kilometrov sem vozil poleg drugega ekipnega avtomobila in nenadoma sem zagledal velik televizijski zaslon in se ustavil. Ustavil se je tudi avto in videl sem Robbieja, ki je v zadnjem kilometru peljal zmagi naproti. Torej sem se jaz že ohlajal, ko so fantje na poti k cilju dajali od sebe 200 odstotkov. Malo sem se spočil in naslednji dan smo spet delali.« Kolesarji, ki osvojijo rdečo laterno, so pogosto odlični sprinterji ali specialisti za krajše kolesarske preizkušnje. Lahko pa se zgodi, da poskušajo končati dirko kljub poškodbi, kot v primeru Sama Bennetta. Ta je leta 2016 končal na zadnjem mestu, potem ko si je zlomil prst v uvodni fazi Toura. Štiri leta kasneje mu je uspelo osvojiti zeleno majico najboljšega po točkovanju. Rdeča laterna je še posebej prišla do izraza leta 2018, ko je bil dosežen nov mejnik v tekmovanju za zadnje mesto. Nesrečni Lawson Craddock je padel na prvi etapi Toura in pri tem utrpel raztrganine na obrazu in zlom lopatice. Kljub temu se ni predal in je nadaljeval z dirko. V zgodovino se je vpisal kot prvi »zmagovalec« rdeče laterne, ki je bil na zadnjem mestu celotno dirko, vse od prve pa do zadnje etape.

Na Touru torej ni bistvena samo rumena majica, pač pa se v ozadju namreč dogaja še marsikaj drugega. Gre za vztrajnost in borbenost od začetka pa vse do zaključka na Elizejskih poljanah v Parizu. Če zaključimo z besedami »najboljšega« v tem tekmovanju Wima Vansevenanta: »Za rdečo laterno ne boriš, ampak te najde sama.«