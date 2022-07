#portret Jonas Vingegaard, najverjetnejši zmagovalec dirke po Franciji

Le še uspešno odpeljan današnji kronometer in jutrišnja parada šampionov v Parizu Jonasa Vingegaarda ločita od največjega uspeha v karieri. Po lanskem drugem mestu bo na Elizejskih poljanah tokrat stopil še stopničko višje in po Bjarneju Riisu (1996) postal drugi Danec z zmago na dirki vseh dirk. Pot do vrha je bila trnova in izredno zanimiva.