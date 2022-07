Tovrstni odzivi so tako stari kot patriarhat, je pa res, da se ta nespodobna, necivilizirana govorica brez vsakršnega zadržka v zadnjem času še zaostruje. Na splošno so javni diskurz, politična in medijska kultura, skratka sploh dojemanje, kaj naj bi bili vsebina in raven debate, že nekaj časa v prostem padu. Tako se ustvarja diskurz, ki je neprofesionalen in dejansko nepolitičen, zgolj šov, ki postaja vse bolj banalen. Mladina