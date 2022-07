Kako so sploh lahko delali tako rekoč brez počitka? Ali je pomanjkanje počitka vplivalo na sposobnost koncentracije pri njihovem odgovornem delu in posledično na učinkovitost? Ali so bili zategadelj pod stresom pri sprejemanju pomembnih odločitev za državo in državljane? Kako so ob povečanem obsegu dela še zmogli obnoviti psihično in fizično kondicijo in se izogniti izgorelosti?

Človek si lahko v nedogled postavlja vprašanja, zakaj se niso potrudili koristiti dopust, ki jim pripada. Odgovor je sila preprost. Vodila jih je zgolj pogoltnosti, grabežljivosti in sla po zapravljanju davkoplačevalskega denarja. Vsi prejemniki nadomestila za neporabljen dopust nimajo niti trohice sramu in so že zdavnaj izgubili predsodke, ko gre za njihov žep.

Ubogi reveži, poglejte se v ogledalo!

Tatjana Lanjšček, Ljubljana