Svet zavoda, ki mu po menjavi predstavnikov ustanovitelja od konca junija predseduje Aleš Šabeder, je danes na mizi sicer imel polletno finančno poslovanje. Po seznanitvi s poročilom je Šabeder predlagal, da zadnjo točko, namenjeno informacijam, pobudam in vprašanjem, zaprejo za javnost, čemur so ostali člani sveta pritrdili.

Za zaprtimi vrati se je svet osrednje ustanove za obravnavo in zdravljenje onkoloških bolnikov tako seznanil in sprejel odstopno izjavo Uštarjeve. Ta je vodenje inštituta s polnimi pooblastili prevzela konec januarja 2021, pred tem je bolnišnico začasno vodila po izteku mandata nekdanje direktorice Zlate Štiblar Kisić.

Kot kaže finančno poročilo za prvih šest mesecev, Uštarjeva za seboj pušča stabilno in vzdržno poslovanje bolnišnice. Onkološki inštitut v prvih šestih mesecih namreč izkazuje 2,7 milijona presežka prihodkov nad odhodki.

»Uspešno poslovanje je rezultat dobro postavljenih temeljev v zadnjih dveh letih. Kljub zaostrenim okoliščinam smo uspeli aktivno zagnati dva najpomembnejša projekta, ki sta zastala že v letih pred epidemijo covida-19,« je na seji povedala Uštarjeva.

Med omenjenimi projekti je prostorska širitev, za kar je inštitut letos uspel zagotoviti potrebna sredstva v višini 32 milijonov evrov. Pri širitvi prostorov gre za nadgradnje stavbe H in novogradnje stavbe R.

Nadaljujejo tudi projekt digitalne transformacije, ki bo nadomestil zastarele in nepovezljive informacijske sisteme znotraj inštituta, omogočil učinkovitejše delo zaposlenim ter še bolj varno obravnavo bolnikov in nadzor njene kakovosti.

Letos je onkološki inštitut pridobil evropsko onkološko akreditacijo po standardih, ki jo podeljuje Evropska organizacija onkoloških inštitutov (OECI). S tem je inštitut pridobil naziv Onkološki center OECI in je tako tudi edini center v Sloveniji, ki je pridobil akreditacijo s področja onkologije.

Strokovna direktorica Irena Oblak je ob tem izpostavila neprekinjeno delovanje inštituta ves čas epidemije, kar ni bilo običajno za vse primerljive onkološke centre v Evropi.

»Napori zaposlenih so bili velikokrat na meji mogočega, vsakodnevno smo morali prilagajati epidemiološke ukrepe in organizirati nadomeščanja zaposlenih,« so njene besede povzeli v sporočilu za javnost.