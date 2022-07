(Sittin' on) The dock of the bay Otis Redding (1968)

Ameriški soul pevec Otis Redding je skladbo (Sittin' on) The dock of the bay posnel že leta 1967, plošča pa je izšla 8. januarja 1968. Vmes se je zgodila tragedija: Redding je 10. decembra 1967, le tri dni po ponovnem snemanju velike uspešnice, umrl v letalski nesreči, ko je njegovo malo letalo strmoglavilo v jezero Monona v državi Wisconsin. Skupaj z njim so umrli še štirje člani spremljevalne skupine The Bar Keys, eden pa je nesrečo preživel.Reddingova največja uspešnica je zasedla množico prvih mest po vsem svetu, jasno, najbolje ji je šlo v ZDA. Prodali so okoli pet milijonov malih plošč. Značilnost popevke (besedilo je napisal Otis Redding, glasbo pa kitarist Steve Cropper) je pljuskanje valov ob morsko obalo, žvižganje in lenobno prepevanje umirjenih verzov: »Sedim na jutranjem soncu, sedel bom do večera, gledam ladje, ki se približujejo, in gledam jih, ko odhajajo. Sedim na doku v zalivu, opazujem plimo, samo sedim in zapravljam čas.«