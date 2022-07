Muke po Janezu

Lepo poletno jutro se je naredilo v majhnem zaselku blizu Velenja. Ptički so že navsezgodaj peli budnice na bližnjih drevesih, zvonci krav so se slišali z oddaljenih bregov, sončni žarki so prodirali skozi napol zaprte rolete na oknih hiše, obkrožene s sadnim drevjem. Janez pa ni hotel vstati iz postelje. Buden je bil že od pol pete zjutraj. Preganjale so ga zle misli, v sanje se mu je znova prikradla mogočna na kratko postrižena blondinka z rdečimi čevlji. Spet je vpila nanj, ga oštevala, mu govorila, da je nesposobna lenoba in da njegovi prijatelji niso nič boljši. Zbudil se je ves prepoten, a ga je hkrati treslo od mraza. Ali pa od groze, saj ni vedel. Zaspal ni več, pokril se je z belo odejo in skušal misliti pozitivne misli. Težko je bilo.