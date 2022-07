Mit o materinstvu: Tako veliko, ves čas, za vedno

Pred časom je hrvaški spletni portal Index.hr na ulicah Zagreba raziskoval enega od trendov današnje družbe – odločanje parov, da bodo skozi življenje jadrali mirno, v dvoje, v paru, brez otrok. Hrvatom kot velikim zagovornikom družine, po možnosti seveda tradicionalne, ki jo sestavljajo moški in ženska in vsaj dva otroka, če ne kar trije ali več, ta trend seveda ne diši. Ne zdi se jim naraven niti primeren, ampak egoističen in brez smisla. Ker smisel življenja, tako vsaj kaže konservativni pogled, so in bodo vedno otroci. Enako je, nepresenetljivo, pokazala Indexova anketa, potem pa je večinsko mantro izprašanih razbila gospa poznih srednjih let, ki je vidno utrujena od tradicionalnega življenja zavzdihnila, da z novim trendom ni nič narobe. Še več, če bi sama bolje vedela, bi se tako odločila tudi ona.