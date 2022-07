Ognjene groze in njihovi junaki

Minule dni smo na Krasu spremljali kataklizmične prizore, v katerih so ognjeni zublji požirali drevesa, rastlinje, živali, dvorišča in hiše, zapirali ceste in ogrožali naselja. Ko so se umirili na enem področju, so iskre preskočile drugam ter našle nova presušena tla in onemogle drevesne veje, po katerih so ovile svoje smrtonosne ognjene prste. Pomagal jim je veter.