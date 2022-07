Ta se nam menda obeta v začetku naslednjega tedna. Vročina ima, kot pričajo fotografije na teh straneh, različne obraze, kaže se v katastrofalnih požarih, ki divjajo po južnem delu Evrope, a tudi pri nas na Krasu, kjer je pogorelo okoli 2000 hektarjev gozda, evakuirali so prebivalce nekaj vasi, več kot 1000 gasilcev pa se je z ognjem borilo z vsemi »orožji«, ki so jih imeli na voljo. Vključno s policijskim vodnim topom. Vročina je zaradi zmanjšanega pretoka Savo pri jezeru Trboje obarvala v rdeče in reki Vipavi že ob njenem izviru tako rekoč vzela vso vodo. Množijo se pozivi k varčevanju z vodo, z energijo, vsega tega, kar se je nekoč zdelo samoumevno, danes ni več. Tudi to, da ves dan teče voda iz pipe. Ljudje se hladijo, kot vedo in znajo, v osamljenih tolmunih Save na poligonu v Tacnu, kjer se kanuisti sicer borijo za medalje v slalomu na divjih vodah, pa v jezerih, ob morju in vodnjakih. Takšnih vročinskih valov se bo treba navaditi, klimatologi opozarjajo, da bodo zaradi podnebnih sprememb postali stalnica poletij v prihodnje.